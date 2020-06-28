Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба «СКА-Хабаровск» вчера на домашней арене «красно-синих» прошел двусторонний матч. Команда разбилась на две: «красных» и «зеленых», схватка была ожесточенной, все хотели выиграть, но победили все-таки «красные».

На стадионе Ленина игроки «СКА-Хабаровск» сыграли первый матч после «коронавирусной паузы»Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

- Подопечные Алексея Поддубского провели двухсторонний матч на стадионе имени Ленина, - рассказали в пресс-службе хабаровского СКА. - В целях соответствия нормам безопасности игра «красных» против «зелёных» прошла в усечённых составах и закончилась со счётом 5:1. В команде «красных» хет-триком отметился Владислав Камилов (2 с игры, 1 с пенальти), по голу забили Андрей Батютин и Александр Максименко. У «зелёных» единственный мяч на счету Рамазана Гаджимурадова.

На стадионе Ленина игроки «СКА-Хабаровск» сыграли первый матч после «коронавирусной паузы»Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Напомним, что сейчас в преддверии первенства ФНЛ, которое по предварительным данным стартует уже 2 августа, хабаровская команда усиленно тренируется на своем домашнем стадионе.

На стадионе Ленина игроки «СКА-Хабаровск» сыграли первый матч после «коронавирусной паузы»Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Армейцы приступили к сборам после сдачи тестов на новую коронавирусную инфекцию, которые у всех футболистов и тренеров участвующих в тренировочном процессе оказались отрицательными.

На стадионе Ленина игроки «СКА-Хабаровск» сыграли первый матч после «коронавирусной паузы»Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Сейчас на тренировках в Хабаровске происходит отбор новичков в команду, как ранее заявляло руководство хабаровского СКА у них на примете есть несколько перспективных новичков, в том числе и из местных воспитанников.

На стадионе Ленина игроки «СКА-Хабаровск» сыграли первый матч после «коронавирусной паузы»Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Хабаровский этап подготовки продлится до 6 июля. Затем подопечные Алексея Поддубского отправятся на сбор в Крымск. Времени остается немного, поскольку по предварительной информации от Российского футбольного союза первенство ФНЛ может стартовать уже 2 августа.

На стадионе Ленина игроки «СКА-Хабаровск» сыграли первый матч после «коронавирусной паузы»Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

В преддверии нового сезона команда обновилась. Из СКА по семейным обстоятельствам ушел защитник Николай Зайцев, пришли: воспитанник хабаровского футбола Михаил Соловьев, Эдуард Булия, ранее покинувший армейцев из-за окончания аренды и двадцатилетний армеец из Ростова Даниил Иванков. Так же руководству клуба удалось сохранить основной состав, неплохо показавший себя в прошлом сезоне.

На стадионе Ленина игроки «СКА-Хабаровск» сыграли первый матч после «коронавирусной паузы»Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

На стадионе Ленина игроки «СКА-Хабаровск» сыграли первый матч после «коронавирусной паузы»Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

На стадионе Ленина игроки «СКА-Хабаровск» сыграли первый матч после «коронавирусной паузы»Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

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