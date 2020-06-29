«СКА-Хабаровск» опубликовал видео тренировки с гигантскими шарами

Сейчас футболисты хабаровского СКА усиленно набирают физическую и игровую форму на своей домашней арене - стадионе имени Ленина. Тренировки стартовали в середине июля, сразу после того, как игроки и их тренеры сдали тесты на коронавирус, к счастью оказавшиеся отрицательными. Мы уже писали, что тренер по физической подготовке «красно-синих» весьма изобретательно подходит к выбору нагрузки для своих подопечных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/785116" frameborder="0"></iframe> Футболисты «СКА-Хабаровск» вышли на первую после «коронавирусной» паузы тренировку.ФК "СКА-Хабаровск"

Видео, где спортсмены играют в футбол в надувных сферах, набрало тысячи лайков и даже вышло в топ одной из социальных сетей. На этот раз опять шары, но другие, размером побольше. «Красно-синим» пришлось поиграть в вышибалу на футбольном поле.

- Тренер по физической подготовке армейцев Сергей Нестеренко решил ненадолго вернуть своих подопечных в беззаботное детство и разрешил им немного повеселиться на тренировке, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - Все, как и раньше - нужно уворачиваться от обстрела партнеров. Вот только вместо обычного мяча - гигантские шары.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/787578" frameborder="0"></iframe> «СКА-Хабаровск» опубликовали видео тренировки с гигантскими шарами.ФК "СКА-Хабаровск"

Фото с тренировки армейцев можно посмотреть здесь. Как бы смешно не смотрелись такие упражнения, они тем не менее развивают скорость, реакцию и глазомер - качества жизненно необходимые футболистам для того, чтобы успешно действовать на поле.

А самое главное - пример Сергея Нестеренко доказывает, что тренировки даже профессиональных спортсменов не обязательно должны быть скучными и нудными. Ну, а на результаты тренингов посмотрим уже в августе, когда по предварительным данным стартует первенство ФНЛ.

Разумеется, только «веселыми стартами» тренировки «красно-синих» не ограничиваются, так, например, в субботу футболисты хабаровского СКА провели свой первый матч после затяжной паузы, на которую поставил весть мировой футбол коронавирус.

Сборы в Хабаровске - это только первый этап подготовки армейцев к предстоящему сезону, по его завершению они улетят в Крымск, в котором уже проводили тренировки перед началом весенней части прошедшего первенства, к сожалению, оказавшейся очень короткой. Тогда армейцы из Хабаровска одержали две победы подряд над «Мордовией» и «Нижним Новгородом», что позволило им финишировать на шестом месте.

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