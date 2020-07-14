В Хабаровске подготовили футбольное поле к началу нового сезона

Пока команда тренируется в Крымске, куда ей несмотря на всяческие ограничения удалось улететь еще на прошлой неделе, в Хабаровске происходит не менее важный этап подготовки к новому футбольному сезону, который может стартовать уже 2 августа.

На стадионе имени Ленина - основной площадке «СКА-Хабаровска» практически завершились работы с футбольным полем, на котором команде предстоит проводить домашние матчи. Подготовкой занимается специальная техническая служба клуба.

В Хабаровске подготовили футбольное поле к началу нового сезонаФото: ФК "СКА-Хабаровск"

- Как всегда, перед началом первенства нами были проведены работы по поддержанию качества искусственного покрытия футбольного поля, - рассказал Алексей Федоров, технический директор ФК «СКА-Хабаровск». - В конце прошлой недели наши сотрудники произвели разуплотнение поля, склейку разметочной полосы и швов, а сегодня нам предстоит завершить запланированные работы подсыпкой гранулята, или, как принято его называть, - резиновой крошкой. После всего этого наше футбольное поле будет полностью готово к играм грядущего первенства ФНЛ.

Многих болельщиков интересует - будет ли к началу сезона готова восточная трибуна стадиона, реконструкция которой должна была завершиться еще в прошлом году, но на этот вопрос технические службы пока не отвечают. Может, хотят сделать поклонникам хабаровской команды сюрприз?

В Хабаровске подготовили футбольное поле к началу нового сезонаФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Тем временем основная команда «красно-синих» усилено тренируется в Краснодарском крае на базе спорткомплекса «Гигант». Сегодня футболисты из Хабаровска рассчитывают сыграть сразу два товарищеских матча с местными клубами.

- Сегодня в Крымске проведем сразу два контрольных матча, - сообщают в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - В 11 утра по местному времени (18:00 по хабаровскому) сыграем с новороссийским «Черноморцем» (четвертое место в зоне «Юг» ПФЛ). Трансляция этого матча запланирована на нашем YouTube-канале. В 18:00 (час ночи по Хабаровску) начнется матч с ФК «Виста» (Геленджик). Прямая трансляция ожидается на YouTube-канале южан.

К сожалению, перед этими матчами голкипер хабаровчан Владислав Соромытько получил травму. Так что ему придется пропустить вторую часть сборов и заняться лечением. У голкипера перелом пятой плюсневой кости стопы. По предварительным данным, восстановление может занять более месяца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/790346" frameborder="0"></iframe> Тренировка армейцев из Хабаровска в Крымске.ФК "СКА-Хабаровск"

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