Защитник из «молодежки» будет играть в основной команде «СКА-Хабаровска»

Как сообщили в хабаровском клубе, «СКА-Хабаровск» заключил трехлетний контракт с Василием Иликом, ранее игравшим в молодежной команде армейцев. Амплуа новобранца - защитник, и он очень неплохо показал себя на сборах в Хабаровске.

- Восемнадцатилетний уроженец поселка Хор был важным игроком в молодежке, а этим летом впервые получил приглашение на сбор основной команды, - отметили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - Молодой игрок хорошо проявил себя в тренировочном процессе и руководство клуба решило предложить контракт своему воспитаннику.

Сейчас Василий вместе с основной командой готовится отправиться на сборы в Крымск, где СКА продолжит подготовку к новому футбольному сезону, который может начаться уже второго августа. Также напомним, что вместе с Василием Иликом в домашней части сборов участвовали еще трое молодых воспитанников хабаровского футбола.

Вместе с Иликом в Крымск, как рассказал главный тренер команды Алексей Поддубский, «авансом» полетит и защитник Дмитрий Пономаренко - на него тренерский штаб тоже имеет определенные виды.

Что касается полузащитника Романа Слепухина и нападающего Игната Головкова, тоже тренировавшихся вместе с «основой», то пока им будут подыскивать команды, чтобы ребята играли. По мнению главного тренера СКА, молодым футболистам надо расти, а значит нужна игровая практика. Впрочем, он пообещал тщательно следить за игроками.

Всего же наставник «красно-синих» планирует добрать в команду еще двух-трех новичков, но основной состав уже практически полностью укомплектован, и в целом Алексей Поддубский проделанной работой доволен, несмотря на то, что не все игроки еще в нужных физических кондициях.

В Крымске хабаровская команда планирует провести шесть товарищеских матчей с командами Краснодарского края: «Урожай», «Черноморец» и «Биолог-Новокубанск». Если кто-то из ФНЛ захочет поучаствовать - ради бога, но ждать никого не собираются.

Игры на юге России будут проходить в том же формате, что и в первенстве ФНЛ, в котором в этом году добавилось участников. Но сильно «загонять» игроков тренерский штаб не намерен - им надо успеть набрать хорошую форму к началу первого тура первенства ФНЛ.

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