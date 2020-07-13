Футболисты «СКА-Хабаровска» поделились фотографиями первой тренировки в Крымске

Как сообщили в пресс-службе «красно-синих», хабаровская команда успешно прилетела в Краснодарский край, где планирует провести вторую часть предсезонных сборов, подтянуть физическую форму и «обкатать» новичков, недавно принятых в команду, что называется, в «боевых» условиях. В Крымске команда планирует сыграть несколько товарищеских матчей.

Футболисты «СКА-Хабаровска» поделились фотографиями первой тренировки в КрымскеФото: ФК "СКА-Хабаровск"

- Футболисты и тренерский штаб армейцев провели первую тренировку в Краснодарском крае, - сообщили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - Температура +35 градусов. Здесь пройдет заключительный этап подготовки к новому сезону. Сбор состоится на базе спорткомплекса «Гигант» в городе Крымске. К месту подготовки команда прибыла поздней ночью, в программе сбора запланированы шесть товарищеских матчей.

Футболисты «СКА-Хабаровска» поделились фотографиями первой тренировки в КрымскеФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Уже 14 июля хабаровская команда проведет две игры: против ФК «Виста» - Геленджик и ФК «Черноморец» - Новороссийск. А 18 июля состоится встреча с ФК «Биолог-Новокубанск» - Прогресс, 22 июля проведут две игры с ФК «Енисей» - Красноярск. На 26 июля назначена игра против ФК «Зенит» - Иркутск.

Футболисты «СКА-Хабаровска» поделились фотографиями первой тренировки в КрымскеФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Как отметил ранее главный тренер хабаровского СКА Алексей Поддубский, если в товарищеских матчах захочет поучаствовать кто-нибудь из коллег армейцев по ФНЛ, руководство команды будет не против, но специально кого-то ждать не собираются.

Футболисты «СКА-Хабаровска» поделились фотографиями первой тренировки в КрымскеФото: ФК "СКА-Хабаровск"

График тренировок будет максимально подстроен под напряженный режим будущего первенства лиги, однако специально «загонять» футболистов тренерский штаб не собирается - команды должна подойти к началу нового сезона в оптимальной форме. Кстати, он может начаться уже 2 августа.

Футболисты «СКА-Хабаровска» поделились фотографиями первой тренировки в КрымскеФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Напомним, что вместе с основной командой в Крымск вылетели и воспитанники хабаровского футбола - защитник Василий Илик, недавно заключивший трехлетний контракт с клубом, и защитник Дмитрий Пономаренко, на которого также положил глаз главный тренер «красно-синих».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Защитник из «молодежки» будет играть в основной команде «СКА-Хабаровска» (читайте далее)

- Главный тренер «СКА-Хабаровска» подвел итоги первых сборов команды (читайте далее)

- В «СКА-Хабаровске» будет играть нападающий подмосковных «Химок» (читайте далее)