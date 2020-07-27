Не доиграли: футболисты «СКА-Хабаровска» вырвали ничью у иркутского «Зенита»

Так получается, что с сибиряками хабаровчанам в этой предсезонке не очень-то везет. Днями раньше армейцы встречались с «Енисеем» из Красноярска и уступили в двух матчах подряд. Теперь игра с иркутским «Зенитом».

В пресс-службе СКА уже успели назвать этот поединок «матчем неиспользованных возможностей». Только на 84-й минуте «красно-синим» удалось сравнять счет, заставив изрядно поволноваться своих болельщиков.

Кстати, видеотрансляции на этот раз не было, только текстовая. Болельщики предположили, что в этой игре обкатывался «боевой», который тренерский штаб не горит желанием светить перед началом футбольного сезона в ФНЛ.

Первый гол в ворота «СКА-Хабаровска» залетел на 37-й минуте встречи, характерно, что перед этим хабаровчане создали несколько опасных моментов на стороне поля «Зенита», но завершить их голом так и не смогли.

- На 37-й минуте игрок сибиряков обыграл на фланге Василия Илика и мощно пробил метров с 25, - рассказывают очевидцы поединка. - Мяч от штанги залетел в наши ворота - 0:1. На этом беды хабаровчан не закончились. Как и в первой игре с «Енисеем», соперник выстрелил дуплетом. Буквально через пару минут в центре поля грубо ошибся наш игрок на просмотре, и «Зенит» реализовал выход один в один - 0:2. Тем не менее еще до перерыва «СКА-Хабаровск смог один мяч отквитать. Малеев заработал пенальти, а Базелюк хладнокровно его реализовал.

Не отступая от традиций этого сбора, в перерыве главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский заменил сразу восемь игроков. Игроки, получившие шанс проявить себя во втором тайме, активно атаковали. Нервировал сибиряков своими стандартами Гаджимурадов, активно атаковал ворота Большаков.

- Раз за разом верх выигрывал Большаков - Кирилл то бил сам, то скидывал партнерам, - отмечают в пресс-службе армейцев. - Но каждый раз удача отворачивалась от наших игроков. После одного из таких эпизодов Камилов угодил в штангу. Затем Эльмурзаев пробил во вратаря. На 83-й минуте Владислав Брагин вышел один на один с голкипером «Зенита», но не смог его переиграть.

Впрочем, нападающий исправился уже на следующем угловом, замкнув подачу - 2:2. Была у хабаровчан возможность и выйти вперед, так, на 87-й минуте Григорий Труфанов, казалось, уже бил головой наверняка, но все-таки не попал.

Итог контрольных матчей в Крымске - три победы, два поражения, одна ничья. Баланс вроде бы положительный, но болельщиков все равно настораживает. Тем более что до начала первенства ФНЛ осталась неделя.

Последний летний месяц будет для хабаровской команды жарким. Свой первый матч армейцы сыграют уже 1 августа с «Аланией» в Грозном. Затем последуют игры в Иваново с местным «Текстильщиком» восьмого августа, в Самаре с «Крыльями советов» 12 августа, затем армейцы переместятся в Хабаровск, где будут принимать «Волгарь» - 16 августа, «Факел» - 22 августа и «Шинник» - 30 августа.

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