Большого футбола в Хабаровске не было уже очень давно. И болельщики, и игроки настолько соскучились по играм, что ловят даже малейшую возможность понаблюдать за своей командой. И тут «СКА-Хабаровск» преподнесла им просто царский подарок – трансляции с игр в Крымске, куда команда отправилась на прошлой неделе проводить вторую часть предсезонных сборов.

Дважды победители: «СКА-Хабаровск» в один день на сборах в Крымске переиграл сразу две команды. Фото: пресс-служба «Черноморца» и СК «Гигант»

НАТИСК, НАПОР - РАЗГРОМ

«Картинка» шла из Краснодарского края, а комментировал происходящее находящийся в Хабаровске Роман Игнатик. Первая игра прошла с новороссийским «Черноморцем», зубастой командой из ПФЛ. Тем не менее хабаровчане сразу начала с атаки и добились успеха уже на восьмой минуте встречи. Александр Максименко отдал точную передачу Рамазану Гаджимурадову и тот, не сомневаясь ни секунды ударил по воротам открыв счет в этой игре.

Дважды победители: «СКА-Хабаровск» в один день на сборах в Крымске переиграл сразу две команды. Фото: пресс-служба «Черноморца» и СК «Гигант»

Однако через две минуты из-за нарушения в штрафной в ворота «красно-синих» был назначен 11 метровый. Стоявший в воротах Георгий Кырнац не угадал направление удара, и новороссийская команда сравняла счет.

- На 15-й минуте на правом фланге атаки хабаровчане заработали штрафной, - рассказали в пресс-службе «СКА-Хабаровска». - Рамазан Гаджимурадов подал в штрафную, а Владислав Камилов переправил мяч в сетку – 2:1. Окончательный результат был установлен так же после стандарта.

Дважды победители: «СКА-Хабаровск» в один день на сборах в Крымске переиграл сразу две команды. Фото: пресс-служба «Черноморца» и СК «Гигант»

На 35-й минуте после подачи углового в исполнении Гаджимурадова гол забил дебютант «СКА-Хабаровск» Кирилл Большаков, о подписании которого было объявлено буквально за час до начала этого поединка. Итог: 3:1 в пользу армейцев.

- В перерыве Алексей Поддубский заменил всех полевых игроков, тогда как его коллега из Новороссийска делал замены по ходу второго тайма. Однако отличиться не удалось ни тем, ни другим, - отметили в клубе.

Дважды победители: «СКА-Хабаровск» в один день на сборах в Крымске переиграл сразу две команды. Фото: пресс-служба «Черноморца» и СК «Гигант»

В первом тайме играли: Кырнац, Илик, Большаков, Труфанов, Никифоров, Камилов, Горулев, Батютин, Соловьев, Гаджимурадов, Максименко. Во втором: на ворота также остался Кырнац, а в поле Мануйлов, Матвийчук, Гульм, Эльмурзаев, Иванков, Квеквескири, Малеев, Новиков, Булия, Базелюк.

Дважды победители: «СКА-Хабаровск» в один день на сборах в Крымске переиграл сразу две команды. Фото: пресс-служба «Черноморца» и СК «Гигант»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/790685" frameborder="0"></iframe> Обзор игры с новороссийским «Черноморцем»..

ЧЕРЕЗ «НЕ МОГУ»

Второй матч состоялся в тот же день, на том же стадионе «Гигант» в Крымске. На сей раз соперником хабаровского СКА стал футбольный клуб «Виста» из Геленджика. Главный тренер армейцев не стал менять тактику и после первого тайма полностью сменил состав на поле дав сыграть всем, кто рвался на поле.

Дважды победители: «СКА-Хабаровск» в один день на сборах в Крымске переиграл сразу две командыФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

- В сравнении с утренним поединком в стартовом составе произошло всего две рокировки, причём на противоположных сторонах поля – место в воротах занял Игорь Обухов (с «Черноморцем» был Кырнац), а на острие атаки вышел Константин Базелюк (в первой игре здесь начинал Максименко), - рассказали в «СКА-Хабаровске».

Как отметили очевидцы во второй половине дня «красно-синие» заметно подустали. За 45 минут было всего по одному опасному моменту с каждой стороны.

Дважды победители: «СКА-Хабаровск» в один день на сборах в Крымске переиграл сразу две командыФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

- На исходе получаса игрок «Висты» пробил рядом со штангой, а спустя несколько минут хорошо приложился по мячу Гаджимурадов – соперника выручил голкипер, - отметили в пресс-службе СКА. - Утром Алексей Поддубский заменил после первого тайма всех полевых, оставив в воротах Кырнаца, то сейчас на поле вышли 11 новых футболистов. На последний рубеж встал находящийся на просмотре голкипер.

Дважды победители: «СКА-Хабаровск» в один день на сборах в Крымске переиграл сразу две командыФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Хабаровчане атаковали и на 50 минуте едва не забили соперникам– Булия пробил по воротам, а Максименко чуть-чуть не успел на добивание. «Виста» огрызнулась двумя выпадами, едва не попав в ворота хабаровчан – мяч проходил рядом со штангой.

Дважды победители: «СКА-Хабаровск» в один день на сборах в Крымске переиграл сразу две командыФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

- После этого оборона СКА стала играть внимательней и моменты, в основном, возникали уже у ворот «Висты». – подчеркнули в СКА. - Сначала опасно пробил со штрафного Эльмурзаев – голкипер вытащил мяч из-под перекладины. Последовавший за этим угловой замыкал головой Булия – голкипер удар отразил и… после короткой перепалки ударил нашего форварда. Вспыхнувшие страсти арбитр погасил двумя карточками – жёлтой Эдуарду и красной – голкиперу «Висты». Удаление, согласно традициям товарищеских матчей, с правом замены – на поле вышел новый страж ворот.

Дважды победители: «СКА-Хабаровск» в один день на сборах в Крымске переиграл сразу две командыФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Только на 87 минуте матча Даниил Иванков, получив мяч от Ираклия Квеквескири, забил единственный гол в этой игре. Вторая победа за день. Следующий матч «СКА-Хабаровск» сыграет в субботу против ФК «Биолог-Новокубанск».

14.07.2020 FC SKA-KHABAROVSK - FDC VISTA - 1:0. FRIENDLY GAME.14.07.2020 FC SKA-KHABAROVSK - FDC VISTA. FRIENDLY GAME

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