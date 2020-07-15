В «СКА-Хабаровске» будет играть защитник Кирилл Большаков

Буквально накануне перед первыми контрольными матчами в Крымске, куда для проведения второй части сборов, отправился хабаровский клуб, «красно-синие» подписали соглашение с новым защитником.

- «СКА-Хабаровск» заключил контракт с защитником Кириллом Большаковым, - говорится в официальном сообщении клуба. - Соглашение 20-летнего футболиста рассчитано на 3 года.

До перехода в СКА Киррил Большаков играл в молодежной команде «Тамбова», выполняя там функцию игрока центра обороны. В молодежном первенстве РПЛ на его счету 12 матчей, 2 гола (в ворота «Локомотива» и «Крыльев Советов») и 1 голевая передача.

- Так же стоит отметить, что Большаков 2000 года рождения и в новом сезоне ФНЛ будет попадать под лимит молодых игроков, - отмечают в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

Напомним, что сейчас хабаровская команда находиться в Краснодарском крае в городе Крымск, куда несмотря на сложности, связанные с коронавирусной инфекцией и карантином на некоторых спортивных объектах, где сейчас разрешено тренироваться только игрокам национальных сборных, улетела еще на прошлой неделе.

Сейчас футболисты активно готовятся к новому футбольному сезону, который может стартовать уже 2 августа. Правда пока не известно где и с кем будут играть «красно-синие» - календарь сезона еще не утвержден. Неизвестно даже будет ли первая игра хабаровчан домашней, или на выезде.

До вылета на юг России СКА провел некоторое время в Хабаровске, где все игроки и тренеры сдали пробы на COVID-19 оказавшиеся отрицательными. После этого футболистам разрешено было выйти на поле домашнего стадиона. По окончанию первого этапа сборов главный тренер команды Алексей Поддубский отметил, что в целом спортсмены выглядят удовлетворительно, однако некоторым из них необходимо подтянуть физические кондиции.

Для того чтобы набрать игровую форму до начала нового первенства ФНЛ, армейцы проведут в Крымске несколько товарищеских матчей с местными командами в которых так же планируется опробовать нескольких перспективных новичков. Так же в Краснодарский край вместе с основой вылетели и двое воспитанников хабаровского футбола, с одним из них – Василием Иликом контракт уже подписан.

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