2020-07-24T12:08:18+03:00
Спорт

«СКА-Хабаровск» может начать футбольный сезон уже 1 августа

Так же в Футбольной национальной лиге одобрили проект календаря, который утвердят уже на днях
Борис КОКУРИН
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«СКА-Хабаровск» может начать футбольный сезон уже 1 августа. Фото: СК «Гигант»«СКА-Хабаровск» может начать футбольный сезон уже 1 августа. Фото: СК «Гигант»
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Наконец-то наступила хоть какая-то ясность, осталось дождаться расписания игр и можно готовиться болеть за свою команду. В этом сезоне конкуренция в лиге будет сумасшедшей – команд существенно добавилось.

Как сообщают в руководстве лиге членами ФНЛ официально стали победители своих групп ПФЛ прошлого сезона: «Акрон» из Тольятти, брянское «Динамо», столичный «Велес», астраханский «Волгарь» и омский «Иртыш». Кроме них в первенстве примут участие вылетевшие из «Премьер-Лиги» «Крылья Советов» и «Оренбург». Но и это еще не все.

- Кроме того, было решено принять во внимание заявления клубов «Олимп-Долгопрудный», «Алания» и «КАМАЗ» о включении в состав ФНЛ, - рассказали в руководстве лиги. - В случае принятия решения исполкомом Российского футбольного союза положительного решения в отношении одного из этих клубов и с момента предоставления в лигу полного пакета необходимых документов, заявление соответствующего клуба будет удовлетворено.

Ну и главное – на заседании был одобрен проект календаря ФНЛ на 2020 – 2021 годы. Уже сегодня его, вместе с окончательным списком участников должны утвердить в РФС.

- Новое первенство должно стартовать 1 августа и завершиться 15 мая 2021 года, - подчеркнули в ФНЛ. - Предполагается, что, как и в предыдущих сезонах, первые две команды выйдут в Премьер-Лигу напрямую, тогда как 3-я и 4-я команда ФНЛ проведет переходные матчи с 14-й и 13-й командами «Премьер-Лиги».

А пока «СКА-Хабаровск» продолжает интенсивно готовиться к началу первенства на сборах в Крымске. Главный тренер команды сознательно «нагружает» игроков тренировками и контрольными матчами, чтобы футболисты быстрее набрали форму, частично потерянную на самоизоляции – времени осталось совсем ничего, а первенство обещает быть достаточно сложным, конкурентов прибавилось.

В Краснодарском крае после трех подряд побед: над «Черноморцем», который хабаровчане уверенно одолели со счетом 3:1, «Вистой» из Геленджика - 1:0 и ФК «Биолог-Новокубанск» - 1:0. А вот в поединках с красноярским «Енисеем» силы у хабаровчан явно кончились.

СКА-Хабаровск - Енисей [обзор первого матча].

Футболисты нервничали, часто ошибались в передачах, в результате в первом матче «Енисей» повел 1:2, во втором 0:1. Однако поражение странным образом успокоило тех хабаровских болельщиков, которые свято верят в формулу: «Проигрываем на сборах – выигрываем в первенстве».

Впрочем, Алексей Поддубский после интенсивной части сборов обещал дать команде небольшой «отдых», чтобы «красно-синие» подошли к началу сезона в оптимальной форме.

СКА-Хабаровск - Енисей [обзор второго матча].

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ИСТОЧНИК KP.RU

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