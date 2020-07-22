2020-07-22T07:18:59+03:00
Спорт

Футболисты «СКА-Хабаровска» готовятся провести сразу два контрольных матча с красноярским «Енисеем»

Игры пройдут в рамках второго этапа сборов в Крымске [видео]
Борис КОКУРИН
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Футболисты «СКА-Хабаровска» готовятся провести сразу два контрольных матча с красноярским «Енисеем»Футболисты «СКА-Хабаровска» готовятся провести сразу два контрольных матча с красноярским «Енисеем»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
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Сейчас футболисты «СКА-Хабаровска» живут в довольно напряженном режиме, за все время, что команда находится в Краснодарском крае, футболисты провели уже три контрольных матча с местными соперниками. Иногда им приходится играть по два матча в день - утром и вечером.

Такой график тренерский штаб выбрал не случайно, армейцам за короткое время, оставшееся до начала первенства ФНЛ (оно стартует уже 2 августа), необходимо набрать хорошую игровую форму, к тому же, по прогнозам специалистов, в этом году футболистам придется нелегко. В Футбольной национальной лиге стало больше участников, а значит график будет более напряженный.

Первые товарищеские матчи у «красно-синих» прошли 14 июля, первая за день игра состоялась с «Черноморцем», который хабаровчане уверенно одолели со счетом 3:1. Единственный гол в ворота «красно-синих» был забит с пенальти. Второй поединок провели с «Вистой» из Геленджика. «Виста» - местная академия футбола, и парни пытались показать все, на что они способны, однако удача опять улыбнулась хабаровским армейцам. Итог матча - 1:0 в пользу СКА.

Третий контрольный матч прошел четырьмя днями позже - 18 июля. В этот день игра была запланирована одна, вечерняя, но ей предшествовала полноценная тренировка. Встреча с ФК «Биолог-Новокубанск» опять порадовала хабаровских болельщиков. Третий матч в Крымске также завершился победой - 1:0. Сейчас СКА предстоит новый поединок, точнее, сразу два.

- Сегодня снова проведем сразу два контрольных матча. Оба - с «Енисеем», - подчеркнули в пресс-службе «СКА-Хабаровска». - Первый начнется в 11:00, второй в 18:00 по московскому времени. Прямые трансляции будут организованы на нашем YouTube-канале.

«Енисей» - достаточно непростой и амбициозный соперник, команда так же играет в первенстве Футбольной национальной лиги. Девятнадцатого июля краснодарская команда прибыла в Крымск и начала усиленную подготовку к началу футбольного сезона. До отлета в Краснодарский край «Енисей» успел сыграть с ФК «Новосибирск», красноярцы много атаковали, но открыть счет так и не смогли, впрочем, и забить в свои ворота тоже не позволили.

По хабаровскому времени первая игра стартует уже в 17:00, трансляцию можно посмотреть ниже, вторая пройдет в час ночи, ссылка на трансляцию, как обещают в СКА, появится за час до матча на официальном YouTube-канале хабаровского клуба.

"СКА-Хабаровск" - "Енисей".Прямая трансляция контрольного матча

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ИСТОЧНИК KP.RU

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