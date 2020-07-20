На этот поединок хабаровские футболисты вышли после утренней тренировки, это конечно не две игры в день, как раньше, но тоже не сахар. Особенно учитывая, что в Крымске, где сейчас проходит сборы команда Алексея Поддубского столбик термометра ниже +29 не опускается.

Тренировка СКА удар по воротам Гаджимурадова.

- Третьим соперником армейцев на сборе в Крымске стал ФК «Биолог-Новокубанск», который возглавляет известный старшему поколению хабаровских болельщиков Леонид Назаренко, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - Хабаровчане уже встречались с этой командой минувшей зимой и тогда уступили со счётом 1:2.

Третья победа: «СКА-Хабаровск» на сборах одержал верх над ФК «Биолог-Новокубанск»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Сегодня армейцы после двух побед подряд в предыдущих товарищеских матчах так же были настроены на победу, хотя усталость, конечно, сказывалась. «Биологи» могли открыть счет еще на 9 минуте поединка, когда нападающий противника прорвался к воротам хабаровчан, но пробил не точно.

- Отодвинув игру от своих ворот, армейцы разыграли комбинацию, итогом которой стал выход один на один Эдуарда Булии и голкипера «Биолога», - делятся впечатлениями в СКА. - Наш форвард перебросил вратаря, но мяч предательски отскочил в перекладину, а затем покинул пределы поля. Однако через несколько минут Эдуард реабилитировался за неиспользованный момент – новый выход 1 на 1 на этот раз закончился голом.

Третья победа: «СКА-Хабаровск» на сборах одержал верх над ФК «Биолог-Новокубанск»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Забегая вперед скажу: счет в первом тайме 1:0 в итоге и стал окончательном в этом матче, хотя хабаровчане честно пытались увеличить свое преимущество. Буквально перед самым перерывом Камилов мог ударить по воротам, вместо того чтобы бить самому отдал пас партнерам. Защита сориентировалась и момент был упущен.

Третья победа: «СКА-Хабаровск» на сборах одержал верх над ФК «Биолог-Новокубанск»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

По уже сложившейся в Крымске традиции во втором тайме Алексей Поддубский вновь практически полностью сменил состав, оставив вратаря и защитника.

- Самый опасный момент случился на 62-й минуте, - отметили в хабаровском клубе. - Базелюк точным пасом бросил в прорыв Максименко, который выходил 1 на 1 с голкипером, но был уложен на газон защитником «гостей». «Биологу» - красная с правом замены, нам – штрафной в 20-и метрах от ворот. Однако подошедший к мячу Базелюк попал в стенку, после чего мяч покинул пределы поля.

Третья победа: «СКА-Хабаровск» на сборах одержал верх над ФК «Биолог-Новокубанск»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

«Биологи» своих попыток отыграться не оставили, создав у ворот «красно-синих» пару опасных моментов уже в самом конце схватки, но Игорь Обухов был на месте и не дал соперникам их реализовать. В итоге победа хабаровского СКА с минимальным счетом.

Третья победа: «СКА-Хабаровск» на сборах одержал верх над ФК «Биолог-Новокубанск»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

«СКА-Хабаровск»: I тайм: Обухов, Илик, Большаков, Труфанов, Матвийчук, Квеквескири, Камилов, Иванков, Малеев, Гаджимурадов, Булия.

II тайм: Обухов, Эльмурзаев, Большаков (Труфанов, 68), Суслов, Мануйлов, Батютин, Горулев, Соловьев, Новиков, Базелюк, Максименко.

Единственный гол забил на 21 минуте Эдуард Булия.

"СКА-Хабаровск" - "Биолог-Новокубанск".Прямая трансляция контрольного матча

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