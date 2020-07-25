Уже 1 августа «СКА-Хабаровск» сыграет с «Аланией» во Владикавказе

Помимо календаря, а именно это сейчас интересует волнует всех без исключения футбольных болельщиков Футбольной национальной лиги, уставших ждать большого футбола в Российском футбольном союзе, согласовали и список участников на сезон 2020 – 2021 годов.

- Первенства ФНЛ 2020-2021, стартует в следующую субботу 1 августа, - отметили в руководстве лиги. - В новом сезоне в нашей лиге сыграет 22 команды. По ее итогам две первых выйдут в Премьер-Лигу, тогда как 3-я и 4-я проведут переходные матчи с 14-й и 13-й командами РПЛ соответственно.

В свою очередь, шесть последних по итогам сезона команд отправятся в ПФЛ, тогда как ФНЛ пополнит четыре победителя групп из третьего по рангу профессионального дивизиона. Завершится первенство 15 мая 2021 года. Переходные матчи пройдут 19 и 23 мая 2021 года.

Итак, собственно календарь.1 августа в субботу сыграют «Чертаново» – «Спартак-2», «Нижний Новгород» – «Томь», «Иртыш» – «Енисей», «Динамо-Брянск» – «Оренбург», «Нефтехимик» – «Чайка», «Алания» Владикавказ – «СКА-Хабаровск», «Текстильщик» – «Велес», «Волгарь» – «Краснодар-2», «Факел» – «Акрон»

На 2 августа в воскресенье запланированы матчи ФК «Крылья Советов» – «Балтика», «Шинник» – «Торпедо» Москва.

Полностью расписание матчей предстоящего сезона можно посмотреть здесь. А первый домашний матч армейцы проведут 16 числа с астраханским «Волгарём». В лиге уверяют что в этом сезоне, так же, как и в предыдущем всем желающем будут доступны прямые трансляции матчей в интернете.

Сейчас «СКА-Хабаровск», проводит вторую часть сборов в городе Крымск в Краснодарском крае. «Красно-синие» успели провести уже пять матчей, три из которых выиграли и два, с красноярским «Енисеем» несмотря на упорную борьбу – проиграли. Еще один матч запланирован на воскресение. После этого команда немного передохнет для того чтобы начать сезон с новыми силами.

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