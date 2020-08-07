В «СКА-Хабаровске» будет играть футболист молодежной сборной Казахстана Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

«СКА-Хабаровск» несмотря на то, что уже начал футбольный сезон, обыграв «Аланию» из Владикавказа, продолжает радовать новостями о пополнении команды. На этот раз новичком стал молодой полузащитник из Казахстана Арман Кенесов. Парню в прошлом сентябре исполнилось 19 лет.

- Игрок подписал с ФК «СКА-Хабаровск» трехлетний контракт, - рассказали в хабаровском клубе. - Амплуа Армана Кенесова - полузащитник. Родился он 4 сентября 2000 года в Казахстане. Рост 172 сантиметра, вес 72 килограмма. В целом это перспективный футболист. Играл за «Иртыш» из Павлодара, выступавшего в Премьер-лиге Казахстана. В прошлом сезоне провел 12 матчей и отметился голом в ворота алматинского «Кайрата». После снятия «Иртыша» с чемпионата стал свободным агентом.

Кроме того, Арман с 14 лет привлекается в сборные Казахстана своего возраста, в том числе в национальные команды U-19 и U-21. За «СКА-Хабаровск» будет выступать под номером 80.

- Отметим, что с этого сезона футболисты из Казахстана не считаются легионерами в российских футбольных турнирах. Таким образом, Арман Кенесов попадает под «правило молодого игрока», - подчеркнули в руководстве «красно-синих».

Пока не ясно, увидим ли мы молодого игрока в ближайших матчах первенства ФНЛ.

Напомним, что 1 августа в России стартовало первенство ФНЛ, в котором «СКА-Хабаровск» уже успел сыграть один матч и набрать три очка за победу над «Аланией». По разнице мячей сейчас хабаровчане занимают вторую строчку турнирной таблицы.

Следующую игру «красно-синие» проведут в Иваново с местным «Текстильщиком» уже в эту субботу. Встреча состоится в полночь по хабаровскому времени. Клуб обещает организовать интернет-трансляцию.

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