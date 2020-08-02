Первая игра – первая победа: «СКА-Хабаровск» одолел в Грозном владикавказскую «Аланию» со счетом 4:2

ЛИХО НАЧАЛИ

Этой игры, как и начала сезона в Футбольной национальной лиге в Хабаровске ждали уже давно. От прошлого сезона, когда из-за пандемии коронавируса так и не удалось доиграть первенство и у болельщиков и футболистов осталось чувство неудовлетворенности, тем более что армейцы неплохо стартовали после «зимних каникул». Затем последовала долгая пауза с самоизоляцией и только сейчас к нам наконец-то вернулся большой футбол.

Правда и сейчас есть определённые ограничения, самое главное из которых – отсутствие на трибунах болельщиков. В частности «СКА-Хабаровску» весь август придется играть при пустых трибунах. Что поделаешь таковы современные реалии, хорошо хоть Роспотребнадзор вообще разрешил проводить домашние матчи на стадионе имени Ленина.

Тем не менее первенство стартовало, как и планировалось 1 августа. Свой первый матч в сезоне «СКА-Хабаровск» проел в Грозном с «Аланией» из Владикавказа. Осетинская команда только недавно перешла в ФНЛ и полна надежд вырваться в Премьер-Лигу отечественного футбола.

Однако оказывавшись на оном поле с армейцами «новички» немного растерялись и уже на 8 минуте матча пропустили мяч от Владислава Камилова, успех закрепил Ираклий Квеквескири на 15 минуте игры. Казалось «Алания» подавлена, все-таки когда тебе забивают сразу два гола с игры в самом начале матча кого угодно деморализует. Однако ошибка «красно-синих» в своей штрафной дала возможность судье назначить пенальти, которым «хозяева» незамедлительно воспользовались и отыграли одно очко – 1:2.

Воспряв духом игроки «Алании» бросились в атаку (команда вообще практикует атакующий стиль игры), но их пыл охладил гол «в раздевалку», который со штрафного забил Рамазан Гаджимурадов.

Первая игра – первая победа: «СКА-Хабаровск» одолел Грозном владикавказскую «Аланию» со счетом 4:2Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

ПЕРВАЯ ПОБЕДА

Во втором тайме соперников как подменили, видимо тренер провел с ними соответствующую беседу разобрав ошибки первой сорокапятиминутки. Армейцы начали с атаки, но довольно быстро были вынуждены отойти в оборону, огрызаясь не самыми быстрыми контратаками. Тем не менее на 54 минуте новобранец армейцев Даниил Иванков забивает в ворота соперников еще один матч делая счет очень комфортным – 1:4.

Естественно, «красно-синие» расслабились (а кто бы при таком счете не расслабился?) и на 64 минуте пропустили контратаку, которая завершилась неожиданным для голкипера хабаровчан голом - 2:4.

Воодушевленная «Алания» наседала, хабаровские армейцы отбивались и сумели больше не допустить взятия своих ворот, хотя «хозяева» поля очень старались.

- Мы играли не так, как хотели, - подчеркнул Спартак Гогниев, главный тренер ФК «Алания Владикавказ». - Знали, как играть с этой командой, готовились к ней, но не получилось. Во втором тайме начали перестраивать игру, но не дожали – психология. ФНЛ – это уже другой уровень и к нему нужно готовиться, тут и скорости другие. Психология. Можно сказать, что мы «перенастроились».

Армейцы тоже к игре готовились и противника изучали, и их анализ оказался более точным чем тренерского штаба из Владикавказа.

- Я полностью удовлетворён игрой, доволен своей командой, - Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск». - Мы справились с волнением и показали характер. «Аланию» мы разбирали, смотрели во что она играет. Да, хорошая атака, но есть проблемы в обороне, чем мы и воспользовались. Считаю, заслужено победили.

По итогам первого тура «СКА-Хабаровск» поднялся на верхние строчки турнирной таблицы имея честно заработанные 3 очка. Следующий матч армейцы проведут 8 августа с ивановским «Текстильщиком» в первом туре, сыгравшим вничью с подмосковным «Велесом».

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