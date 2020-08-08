«СКА-Хабаровску» могут разрешить проводить домашние матчи со зрителями Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"

Мы уже писали, что скорее всего весь август футболисты «СКА-Хабаровска» будут играть при пустых трибунах – таково было распоряжение краевого управления Роспотребнадзора из-за крайне неблагоприятной ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Напомним, что по данным местного министерства здравоохранения в Хабаровском крае COVID-19 ежедневно заболевают около 120 человек. Тем не менее на недавнем заседании краевого штаба временным главной региона было высказано предложение – понемногу открывать для посещения спортивные объекты. Прежде всего там, где рост заболеваемости либо небольшой, либо вовсе не наблюдается.

Тем не менее стадион имени Ленина, домашняя арена хабаровских армейцев тоже может попасть в этот список.

- Также хотим разрешить посещение футбольных матчей, но с заполняемостью до 10% трибун, как это предписывает Роспотребнадзор, - отметил на заседании штаба Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Данное предложение врио губернатора обсудил с главным санитарным врачом Хабаровского края Татьяной Зайцевой и профильными министрами. В руководстве «СКА-Хабаровска» не стали терять времени даром и уже обратились в краевой Роспотребнадзор за разрешением.

- В настоящий момент ФК «СКА-Хабаровск» обратился в региональное управление Роспотребнадзора с просьбой согласовать проведение домашних матчей со зрителями в количестве 10% от вместимости стадиона имени Ленина и с соблюдением необходимых санитарных мер, - подчеркнули в руководстве футбольного клуба.

Сейчас ожидается решение контролирующего органа. При удачном раскладе уже 16 августа во время игры с «Волгарем» на домашнюю арену смогут попасть первые болельщики. Официально вместимость стадиона составляет чуть больше 10 тысяч человек, значит пройти на арену смогут около 1000 болельщиков «красно-синих».

Как уже отмечал генеральный директор клуба, требования в санитарном регламенте сейчас прописаны очень жесткие. И для того, чтобы их обеспечить, клубам придется постараться и потратиться. Вводится такое понятие, как «чистая зона стадиона», в которую можно будет попасть только через специально оборудованный дезинфекционный тоннель. Сейчас это приспособление уже летит в Хабаровск. Кроме того, перед каждой игрой все кто имеет право находится в чистой зоне будут сдавать тесты на коронавирус.

Домашние матчи «СКА-Хабаровска» в августе:

16 августа «СКА-Хабаровск» - «Волгарь» (Первенство ФНЛ)

22 августа «СКА-Хабаровск» - «Факел» (Первенство ФНЛ)

26 августа «СКА-Хабаровск» - «Факел» (Кубок России)

30 августа «СКА-Хабаровск» - «Шинник» (Первенство ФНЛ)

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