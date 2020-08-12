Болеем за наших! В Хабаровске для зрителей открывают стадионы Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

То, чего ждали все любители футбола, хоккея и хоккея с мячом в Хабаровске - свершилось. Региональный Роспотребнадзор и правительство края разрешили возобновить работу спортивных объектов, в том числе сняли запрет на организацию и проведение профессиональными спортивными лигами соревнований по командным игровым видам спорта с привлечением зрителей.

Разумеется, есть и ограничения. Так, желающих посмотреть матчи с трибун должно быть не больше 10% от общей заполняемости трибун. Например, по данным руководства футбольного клуба «СКА-Хабаровск» максимальная вместимость стадиона имени Ленина - домашней арены армейцев - составляет около 10 тысяч человек. Значит прийти на игру сможет примерно тысяча человек. Немного, но и это хлеб, особенно если болеть будут активно.

Также спортивные клубы, организующие состязания, должны будут обеспечить соблюдение всех противоэпидемических требований - рассадку людей с соблюдением безопасной дистанции, контроль за наличием масок, оборудовать для футболистов и обслуживающего персонала «чистую» зону с прохождением специального коридора.

Ближайший матч, где можно будет поболеть «за наших», состоится в Хабаровске уже в это воскресенье, 16 августа в 17.00. В Хабаровск приезжает астраханский «Волгарь» - клуб с 60-летней историей, в прошлом сезоне победитель группы «Юг» ПФЛ, завоевавший право выступать в Футбольной национальной лиге.

- Обращаем ваше внимание, что несмотря на снятие запретов, ряд ограничений при походе на стадион все же остается в силе, - сообщают в пресс-службе «СКА-Хабаровска». - При входе на стадион будет проводиться измерение температуры тела. Лица с температурой 37 градусов и выше допущены не будут. Во-вторых, необходимо надеть и не снимать на протяжении всего матча маску и перчатки. В-третьих, необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра. В связи с этим требованием будет организована рассадка зрителей на трибунах. Мы просим болельщиков отнестись с пониманием к ограничениям и неудобствам, которые они могут вызвать.

Дата начала продаж билетов в кассах и через сайт пока не сообщается, в клубе обещали рассказать об этом дополнительно.

Напомним, что сегодня хабаровский клуб проведет последнюю игру в этой выездной серии. Соперником армейцев станет самарский клуб «Крылья Советов». СКА уже сыграл матчи с «Аланией» из Владикавказа, победив со счетом 4:2, и ивановским «Текстильщиком», которому проиграл с минимальным счетом.

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