Алексей Поддубский объяснил почему «СКА-Хабаровск» проиграл «Крыльям Советов». Фото: ФК «Крылья Советов»

КОМУ ПОБЕДА НУЖНЕЕ?

Матч «СКА-Хабаровска» с самарскими «Крыльями Советов» стал вторым разочарованием в сезоне для болельщиков с Дальнего Востока. И дело даже не в том, что команда проиграла – в футболе мяч круглый, и неприятное неожиданности случаются даже у сильных команд, дело в том, как именно проиграл СКА.

Алексей Поддубский объяснил почему «СКА-Хабаровск» проиграл «Крыльям Советов». Фото: ФК «Крылья Советов»

Первый звоночек что все идет не по плану прозвенел еще в Иванове на встрече с местным «Текстильщиком». Армейцы в прошлом сезоне показывали неплохой настрой на победу, в этом (кроме дебютного матча с Аланией) их как будто подменили. Блеклый невыразительный футбол, практически без опасных моментов у ворот соперника насторожил хабаровских любителей футбола.

Опасения подтвердились уже в Самаре. Понятно, что «Крылья Советов» команда спустившаяся в ФНЛ из Премьер-Лиги и класс игры там совершено другой чем в «лучшей лиге мира», но по пути «крылышки» сильно обновились в команде появилось много новых молодых игроков и новый главный тренер.

Старт в ФНЛ у обновленных самарской команды не задался – до игры со «СКА-Хабаровском» у них в активе не было ни одной победы. И капитану команды пришлось даже извиняться перед фанатами за свою игру на поле. Думалось, что после поражения в Иваново СКА соберется с силами и порадует своих фанатов уже в Самаре. Не вышло. И на то по мнению главного тренера хабаровчан есть ряд причин.

Алексей Поддубский объяснил почему «СКА-Хабаровск» проиграл «Крыльям Советов». Фото: ФК «Крылья Советов»

НЕ НАИГРАЛИ

- Хочу поздравить команду соперника с победой. Значит, им она была нужнее, мы не наиграли даже на ничью, - отметил Алексей Поддубский на послематчевой пресс-конференции в Самаре. - Нам не хватило агрессии и желания победить. Была установка не давать спокойно делать передачи, постоянно напрягать соперника. Будем смотреть почему не выполнили установку.

По словам главного наставника СКА ко всем у прочему у армейцев были сомнительные тесты поэтому количество игроков в заявке на игру было существенно ограничено. По ходу матча пришлось даже менять схему игры.

- На то есть объективные причины, подчеркнул главный тренер «СКА-Хабаровска». - Были вынуждены использовать ту схему, которую не наигрывали. Ещё раз говорю: сомнительные тесты повлияли на расстановку игроков на поле.

Алексей Поддубский объяснил почему «СКА-Хабаровск» проиграл «Крыльям Советов». Фото: ФК «Крылья Советов»

В свою очередь главный тренера «Крыльев Советов» остался игрой доволен – это его первая победа в первенстве после того, как он возглавил команду.

- Понятно, что после поражения от «Велеса» у нас был запредельный настрой, - рассказал Игорь Осинькин, главный тренер ФК «Крылья Советов». - Мы должны были в этом матче побеждать, мы настраивались, и считаю, что счёт действительно по игре. Самое главное, что та работа, которую мы с ребятами ведём, она уже видна. Какие-то вещи игровые они уже на другом уровне взаимопонимания. У нас впереди ещё очень много работы, и даже в этом матче нет полного удовлетворения от игры. Мы можем играть лучше, у нас есть для этого потенциал.

ПОРА ДОМОЙ

Сейчас «красно-синие» возвращаются домой – в Хабаровск, где их ждет приятный сюрприз. Вышло постановление правительства разрешающее посещение стадионов зрителями, разумеется, при соблюдении определенных условий. В частности стадион имени Ленина сможет принять около тысячи любителей футбола. В городе готовятся к открытию билетные кассы.

В Хабаровске открываются футбольные кассы Фото: Борис КОКУРИН

Ближайший матч в Хабаровске пройдет уже в это воскресение – «СКА-Хабаровск» будет принимать «Волгарь» из Архангельска. Остается только надеяться, что руководство хабаровской команды сможет решить все возникшие в команде проблемы и порадует болельщиков хорошей игрой. А это делать армейцы умеют. Жаль только, что в этой встрече не примет участие Ираклий Квеквескири - главный боец СКА. Из-за излишней эмоциональности, получивший в матче с «крылышками» красную карточку.

Остается только надеяться, что руководство хабаровской команды сможет решить все возникшие в команде проблемы и порадует болельщиков хорошей игрой Фото: Борис КОКУРИН

Напомним также что СКА после трех туров находится на 16 строчке турнирной таблицы имея в своем активе три очка, честно заработанные в матче с «Аланией» после которого армейцы занимали второе место первенства.

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