2020-08-05T10:32:41+03:00
Спорт

Дмитрий Барков присоединился к ФК «СКА-Хабаровск»

Бывший нападающий «Химок» будет выступать за армейцев под 92 номером [фото]
Борис КОКУРИН
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Дмитрий Барков присоединился к ФК «СКА-Хабаровск»Дмитрий Барков присоединился к ФК «СКА-Хабаровск»Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
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Как сообщили в пресс-службе хабаровского клуба прошлой ночью, финалист Кубка России - нападающий Дмитрий Барков был внесен в заявку армейцев на этот сезон.

- Экс-форвард «Химок» подписал контракт со «СКА-Хабаровском» больше месяца назад, однако до 31 июля оставался игроком подмосковного клуба, с которым дошел до финала Кубка страны, - подчеркнули в ФК «СКА-Хабаровск». - За армейцев Дмитрий будет выступать под номером 92.

Напомним, что сам 28-летний нападающий родом из Санкт-Петербурга, предыдущий сезон провел в подмосковных «Химках», где сыграл 14 матчей в первенстве ФНЛ, в которых забил два гола и отдал две голевых передачи. В борьбе за Кубок России Дмитрий провел пять матчей, забил один гол и также отдал две результативных передачи.

Хабаровские футболисты перебрались в Подмосковье где начали готовиться с следующему матчу первенства Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Хабаровские футболисты перебрались в Подмосковье где начали готовиться с следующему матчу первенстваФото: ФК "СКА-Хабаровск"

По мнению болельщиков, новый форвард - это однозначное усиление линии нападения у «красно-синих», что пойдет команде на пользу в стартовавшем 1 августа первенстве ФНЛ.

Тем временем армейцы из Хабаровска уже успели сыграть один матч с «Аланией» из Владикавказа, который убедительно выиграли со счетом 4:2. В матче отличились Владислав Камилов, Ираклий Квеквескири, Рамазан Гаджимурадов и новичок Даниил Иванков.

Кстати, Владислав Камилов стал первым обладателем специального приза Почты России в сезоне 2020-2021 за самый быстрый гол в первом туре первенства ФНЛ. Именно он открыл счет в игре с осетинской командой, забив спустя семь минут и 20 секунд после начала матча.

Хабаровские футболисты перебрались в Подмосковье где начали готовиться с следующему матчу первенства Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Хабаровские футболисты перебрались в Подмосковье где начали готовиться с следующему матчу первенстваФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Как обещает генеральный партнер ФНЛ, свой приз - именные часы с гравировкой - Владислав получит перед ближайшим домашним матчем армейцев.

Сейчас игроки и тренеры «СКА-Хабаровска» уже прилетели в Подмосковье, где продолжают подготовку к предстоящему матчу с ивановским «Текстильщиком», тренировки проходят на стадионе «Авангард» - домашней арене еще одного подмосковного клуба и еще одного дебютанта ФНЛ - «Велеса».

Хабаровские футболисты перебрались в Подмосковье где начали готовиться с следующему матчу первенства Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Хабаровские футболисты перебрались в Подмосковье где начали готовиться с следующему матчу первенстваФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Игра с «Текстильщиком» состоится в Иваново уже в эту субботу 8 августа. На трибунах все так же не будет зрителей, однако матч можно будет посмотреть в интернет-трансляции в полночь по хабаровскому времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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