Опять 1:0 и опять Барков: «СКА-Хабаровск» выиграл у «Факела» с минимальным счетом Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

К этому матчу подготовились не только футболисты, но сотрудники стадиона имен Ленина. На этот раз, как и обещал генеральный директор Хабаровского клуба все входы на стадион были открыты – входи не хочу и никакой толчеи перед воротами не было. В магазине СКА наконец ликвидировали дефицит защитных масок с клубной символикой, и все желающие смогли надеть на матч красно-синие защитные средства.Вот только программок опять не хватило на всех - коллекционеры негодуют.

Несмотря на то, что «Факел» только несколько часов назад прилетел в Хабаровск матч выдался интересным и изобиловал неплохими моментами, хотя большую активность на поле проявляли безусловно хозяева. Они с первых же минут пошли в атаку и старались доминировать на стороне поля соперников, особенно рвались вперед Рамазан Гаджимурадов и Дмитрий Барков, стараясь пробить при каждом удобном случае.

К сожалению, мяч в первом тайме, как назло, летел мимо ворот. Так что первый игровой отрезок завершился с ничейным счетом – 0:0. Очень неплохо показывал себя Роман Мануйлов, активно помогавший как нападению, так и защите и Владислав Камилов.

Второй тайм стал в этом матче решающим. Серия замен, которую сделал Алексей Поддубский – главный тренер хабаровчан, сыграла на сто процентов. На 70 минуте Арман Кенесов отдает передачу Александру Максименко, тот, не останавливаясь не на секунду ее обрабатывает и продолжая бежать вперед пасует Дмитрию Баркову, который, тут же не раздумывая четким движением бьет по воротам – гол!

Армейцы повели в счете 1:0 и надо отдать им должное не сели как обычно в оборону, а продолжили атаковать, лишая «Факел» возможности отыграться. Гости рвались вперед, но каждый раз натыкались на грамотно организованную оборону хозяев поля.

В итоге «СКА-Хабаровск» в этом поединке побеждает со счетом 1:0. Это уже вторая домашняя победа армейцев и второй гол в Хабаровске Дмитрия Баркова.

- Победили – это хорошо. Начали очень активно, имели преимущество, но потом… Скажем так, уснули под соперника, и вторая половина первого тайма нам не удалась. После перерыва взвинтили темп, вследствие чего появились моменты и был забит гол. У соперника я не могу вспомнить таких моментов у наших ворот. Забили, не пропустили, всех с победой, - отметил на послематчевой пресс-конференции Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск».

Следующая игра состоится так же на стадионе имени Ленина уже в следующую среду 26 августа. В 1/64 Кубка России «красно-синие» вновь сыграют с «Факелом» и у воронежцев есть прекрасный шанс поквитаться с хабаровчанами.

А очередной матч в Первенстве ФНЛ армейцы проведут 30 августа, на домашней арене с ярославским «Шинником».

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