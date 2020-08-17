Очередей не будет: Генеральный директор «СКА-Хабаровска» извинился за неудобства при входе на стадион Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Напомним, что «СКА-Хабаровск» начал футбольный сезон на выезде матчем с владикавказской «Аланией», затем провел еще две игры в Иваново и Самаре, к сожалению, обе проиграл. В пятницу команда вернулась в Хабаровск и в воскресенье вечером провела первый домашний поединок с астраханским «Волгарем».

Игра получилась очень боевой, и, главное, армейцев смогли поддержать болельщики, которым буквально накануне Роспотребнадзор разрешил присутствовать на стадионе имени Ленина - домашней арене «красно-синих». Правда, при соблюдении определенных правил.

Вот с этим соблюдением и возникли сложности. Обычно на стадионе открывают все выходы и выходы, чтобы как можно быстрее запустить болельщиков на трибуны, но в воскресенье открыты были только две «калитки», а при том, что помимо обычного досмотра проводилась еще и обязательная термометрия все входящих, то перед ареной собралась достаточно большая очередь. Игра уже началась, но люди все не могли войти на стадион.

В очереди успел постоять и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев с сыном, также решивший побывать на домашнем матче армейцев. Чиновник был очень удивлен открывшейся картиной и пообещал разобраться.

В хабаровском клубе замечания болельщиков оперативно учли и даже сочли нужным извиниться за произошедшее.

- «СКА-Хабаровск» начал сезон первым в городе, - подчеркнул Алексей Кандалинцев, генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск». - Мы вместе с вами первыми ощутили ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Увы, не все прошло гладко. Еще раз от лица нашего клуба приношу извинения за неудобства, которые вы могли испытать при входе на стадион. Мы учтем этот опыт, и уже в субботу перед матчем с «Факелом» откроем две дополнительных входных группы.

Руководитель клуба от своего лица и от лица команды поблагодарил всех тех, кто пришел поддержать хабаровских футболистов. Также Алексей Кандалинцев напомнил про правила эпидемической безопасности на стадионе и попросил болельщиков приходить на игру заблаговременно, не забывать про маски и перчатки.

Свою следующую игру «СКА-Хабаровск» проведет уже в следующую субботу, 22 августа. Матч с воронежским «Факелом» пройдет также на домашней арене армейцев в 15 часов по местному времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Домой с победой: «СКА-Хабаровск» выиграл у «Волгаря» со счетом 1:0. Единственный гол в первом домашнем матче забил новобранец армейцев (подробнее)

- Болеем за наших! В Хабаровске для зрителей открывают стадионы. Правда, посмотреть матчи любимых команд сможет только небольшое количество зрителей (подробнее)

- Владислав Соромытько уходит из «СКА-Хабаровска». Голкипер «красно-синих» решил покинуть Хабаровск и вообще попробовать себя в новой сфере (подробнее)

- И смотрите, не перепутайте! Сразу семеро футболистов «СКА-Хабаровска» сменили игровые номера. Новые числа на майке выбрали и новички «красно-синих» (подробнее)