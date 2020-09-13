Опять выезд и опять в минус: «СКА-Хабаровск» уступил «Краснадару-2» со счетом 2:4. Фото ФК «Краснадар-2»

После неплохой и довольно протяженной домашней серии, позволившей армейцам набрать 12 очков (еще три они заработали в первом матче сезона с «Аланией») и подняться на 5 место в турнирной таблице первенства ФНЛ «СКА-Хабаровск» отправился на выезд в Краснодар.

В этом сезоне у хабаровчан выездные матчи что называется не «клеятся». Сейчас у армейцев появилась отличная возможность перебить эту закономерность. «Краснодар-2» - это молодые, но безусловно перспективные футболисты. Было интересно сумеют ли более опытные дальневосточники переиграть южан?

Однако матч начался быстрым голом хозяев газона. На второй минуте Эдуард Сперцян отправляет мяч в ворота Владимира Сугробова. Армейцы взбодрились и пошли вперед на 11 минуте Ираклий Квеквескири буквально заносит мяч в ворота краснодарской команды – 1:1.

Игра идет довольно активно, на 23 минуте ошибается защита «красно-синих» и Леон Сабуа забивает второй гол Сугробову – 2:1. Стадион открытый, солнце стоит низко и светит прямо в лицо хабаровскому голкиперу.

И третий мяч, практически в раздевалку молодые краснодарцы забивают на 42 минуте. Дубль делает Эдуард Сперцян. Хабаровчане пытаются отыграться, но мяч в ворота соперника не идет. Со счетом 3:1 первый тайм завершается. Стоит добавить, что за 45 минут армейцы сумели нахватать три желтых карточки.

Во втором игровом отрезке Брагина меняет Базелюк, Малеева (обладателя одного из горчичников, плюс устного предупреждения) Кенесов. Однако спустя 8 минут после начала тайма свой дубль делает Леон Сабуа – 4:1. Практически катастрофа, но хабаровчане оружие не складывают.

На 56 минуте армейцы едва не потеряли Глеба Грачева. Защитник очень грубо сыграл против нападающего «черно-зеленых», нарушение тянуло на красную, но арбитр решил ограничиться желтой карточкой.

На 60 минуте в игру включается Константин Базелюк немного выправляет положение «красно-черных» - 2:4. У хабаровчан появляется надежда если не выиграть, то хотя бы свети этот матч к ничьей. Алексей Поддубский активно делает замены – на такой жаре игроки просто «плывут». Армейцы продолжают атаковать – еще один забитый мяч вполне может вернуть армейцев в игру.

Теперь дождь из желтых карточек пролился на игроков «Краснодара-2». Команды немного подустали и темп игры снизился, хотя опасных моментов хватает. Южане выглядят более сыгранно, надежны в обороне, а игрового времени чтобы отыграться становиться все меньше. Даже добавленные к основному времени 4 минуты не спасли «СКА-Хабаровск» от поражения.

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