Базелюк спас: «СКА-Хабаровск» выиграл у ярославского «Шинника» со счетом 2:1 Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Матч с «Шинником» получился очень напряженным. Армейцы на поле смотрелись гораздо увереннее гостей, активно атаковали, создавали множество моментов и, казалось бы, еще в первом тайме должны были довести свое преимущество минимум до четырех очков. Однако во втором игровом отрезке гости едва не отобрали победу у «красно-синих».

Базелюк спас: «СКА-Хабаровск» выиграл у ярославского «Шинника» со счетом 2:1 Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Первый мяч в ворота соперников забил опять Дмитрий Барков, случилось это на 16 минуте матча после отличной передачи Армана Кенесова. Это третий мяч нападающего армейцев в трех подряд играх, что сказать - с этим игроком руководство хабаровского клуба явно не прогадало!

Через пять минут в штрафной «Шинника» защитники роняют на газон Рамазана Гаджимурадова - пенальти. К «точке» выходит Владислав Камилов. Казалось бы, это гарантированный гол. Но Владислав решил не мудрствовать лукаво и отправил мяч по очень странной траектории практически прямо в руки вратарю.

Базелюк спас: «СКА-Хабаровск» выиграл у ярославского «Шинника» со счетом 2:1 Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Была еще пара стопроцентно голевых моментов, где гостей выручало только везение. Тем не менее первый тайм завершился с минимальным преимуществом «СКА-Хабаровска» - 1:0. Во втором тайме армейцы немного «подсели».

Гром среди ясного неба грянул на 74 минуте матча. «Шинник» вводит мяч из-за боковой линии, и Самодин головой отправляет его в дальний от себя угол. Голкипер хабаровчан среагировать не успел и, казалось бы, гарантированная победа ускользает от армейцев - 1:1. Как тут не пожалеть о нереализованных моментах в первом тайме.

Базелюк спас: «СКА-Хабаровск» выиграл у ярославского «Шинника» со счетом 2:1 Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Армейцы бросились вперед, но казалось, что этот матч так и завершится вничью, если бы не Константин Базелюк, заменивший во втором тайме Дмитрия Баркова. Последняя минута матча - «красно-синие» прорываются к воротам соперника, Гаджимурадов навешивает в штрафную, а Базелюк головой отправляет мяч в ворота. Победа!

- Я думаю, игра всем понравилась, - отметил Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск». - Не только мне, но и болельщикам. Очень качественная была игра. К сожалению, не забили больше. Но мы очень заслуживали сегодня победы даже по моментам, по самоотдаче. И в итоге победили. Три очка мы взяли, значит все делали правильно. Все вместе. Мы - единый коллектив и жаждали сегодня победы. Потому и победили. Безразличных сегодня не было нигде.

Базелюк спас: «СКА-Хабаровск» выиграл у ярославского «Шинника» со счетом 2:1 Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Следующую игру «СКА-Хабаровск» также проведет дома. На этот раз соперником «красно-синих» станет московское «Торпедо».

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