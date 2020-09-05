Московское «Торпедо» прервало беспроигрышную серию «СКА-Хабаровска» выиграв со счетом 4:2

Московское «Торпедо» прервало беспроигрышную серию «СКА» выиграв со счетом 4:2 Фото: Социальные сети

Первый тайм начался за здравие. На второй минуте матча Дмитрий Барков – выбранный болельщиками лучшим игроком «СКА-Хабаровска» в августе открывает счет в этом матче. К слову сказать это его четвертый мяч в четвертой подряд встрече. Как получается, что Барков всегда оказывается на острие атаки и не раздумывая реализует момент? Наверное, для этого надо родиться нападающим.

«Торпедо» всеми силами стремиться отыграться, однако хабаровчане чувствуют себя уверенно и раз за разом атакуют ворота гостей. Второй гол в ворота «Торпедо» забивает опять барков, только уже на 30 минуте встречи. 2:0 в первой тайме – серьезная заявка на победу, так наверняка думали все на стадионе имени Ленина, кроме, пожалуй, москвичей, приехавших в Хабаровск побеждать.

О том что намерения у них самые серьезные «черно-белые» заявили сразу же поле начала второго тайма. Атаки сменялись контратаками и на 52 минуте москвичам удалось сократить преимущество хабаровчан до минимума. Впрочем, встреча была далеко не проиграна, хотя «Торпедо» плотно «село» на половине поля соперника. СКА огрызался и были пару моментов, когда «красно-синие» могли увеличить отрыв. Не вышло.

Все изменилось после того, как сфолил в своей штрафной Кирил Большаков. Фол был совершенно не обязательным - игрок «Торпедо» уже и так потерял мяч, и поначалу опасная атака на ворота Игоря Обухова была сорвана. Судья назначит пенальти. Игрок московской команды уверенно разводит по разным углам мяч и голкипера – 2:2.

Стадион замер в напряжении – такого никто не ожидал. Тем не менее и гости, и хозяева были полны еще желания победить. Все изменилось после какого-то сумасшедшего гола Кертанова, на 90 минуте матча. Пробив с очень острого угла, он выводит «Торпедо» вперед.

Гаджимурадову едва не удалось восстановить равновесие на поле, но голкипер гостей спас ситуацию. Затем после розыгрыша уголовно «Торпедо» убегает в контратаку и вновь забивает – 2:4. Окончательный счет матча, который, казалось, выигрывали хабаровчане.

- Замены не оправдали себя, - прокомментировал матч Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск». - У тех, кто выходил в «старте» ноги сводило, а «свежие» футболисты, такое впечатление, что были ещё хуже, чем ребята, которые были на поле с начала матча. Конечно. Без поражений не бывает побед. Есть следующая игра, которую надо выигрывать.

В среду 9 сентября «СКА-Хабаровск» проведет последний в довольно протяженной серии домашний матч с «Акроном».

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