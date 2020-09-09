Пятая победа дома: «СКА-Хабаровск» на своем поле переиграл тольяттинский «Акрон» со счетом 2:0 Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Вечером в среду в Хабаровске шел дождь и дул сильный ветер – очередной циклон. Не самая лучшая погода для футбола, но игру само собой никто отменять не собирался. Гостям – бюджетному, но достаточно перспективному «Акрону» как воздух нужны очки, а хабаровскому СКА – реабилитироваться перед болельщиками за скажем так странный матч с московским «Торпедо».

Напомним тогда армейцы в первом тайме вели со счетом 2:0, однако во втором расслабились и не только позволили соперникам сравнять счет ни и забить еще два меча сверх нормы, практически слив почти уже выигранный поединок. Так что на погоду в этот раз никто особого внимания не обращал.

Первый тайм выдался довольно «вязким» армейцы шли вперед, больше соперника владели мячом, пытались создавать опасные ситуации у ворот «Акрона», но то ли мяч был мокрый, то ли поле скользкое все их усилия не принесли желаемого результата. Статистика говорит сама ща себя – ноль ударов в створ ворот и у одной и другой команды. Закономерный результат после первой сорокапятиминутки – 0:0.

А вот во втором игровом отрезке, к радости мокнущих на трибунах болельщиков, рисунок игры решительно поменялся. Нет, вначале, конечно, все оставалось без особых изменений, но на 61 минуте Владислав Брагин реализует стандарт – 1:0. А спустя четыре минуты во время очередной атаки армейцев в штрафной роняют на газон Дмитрия Баркова – пенальти.

На точку выходит Владислав Камилов. Это уже второй пенальти Влада в домашней серии, впрочем, тогда забить «Шиннику» он так и не сумел, зато сейчас уверенно развел мяч и голкипера по разным углам ворот и увеличил преимущество «СКА-Хабаровска».

Для гостей дело запахло «жаренным», «Акрон» понял – надо забивать и бросился в атаку, СКА напротив традиционно сел в оборону. Обычно для армейцев это заканчивается не лучшим образом, но тут пронесло. Несколько раз хабаровскую команду выручал Владимир Сугробов, несколько раз арбитр фиксировал положение вне игры. В итоге матч завершился уверенной победой «СКА-Хабаровска» со счетом 2:0.

- Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, кто пришёл нас поддержать в такую ненастную погоду, - отметил после игры Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск». - Огромная им благодарность. По матчу: разбирали соперника, знали, что они отдают инициативу. Очень тяжело вскрыть эту команду, она пропустила семь голов до нашей встречи, поэтому знали, что будет очень тяжелая игра. И отдельное внимание уделяли стандартам. Сработало. Очень тяжёлая игра, ещё раз повторю.

Это уже четвертая, а если считать и кубковый матч – пятая победа армейцев на своем поле. Следующую игру хабаровчане проведут в Краснодаре 13 сентября.

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