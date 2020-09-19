В домашнем мачте «СКА-Хабаровск» так и не смог обыграть калининградскую «Балтику» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

«СКА-Хабаровск» после обидного поражения в Краснодаре вернулся на родную арену и в 10 туре принимает на своем поле калининградскую «Балтику». В турнирной таблице хабаровский СКА на два очка отстает от гостей, но «Балтика» идет на 5 месте, прямо под чертой, отделяющей первую четверку от всех остальных команд.

И СКА, и калининградцы не очень удачно провели предыдущий тур – хабаровчане проиграли молодым, да резвым «быкам» из «Краснодара-2», «Балтика» уступила не менее активному «Велесу». Так что мотивация на победу есть у обоих участников поединка.

К слову сказать в этом матче армейцы вышли на поле не самым оптимальным составом – у нескольких игроков переизбыток желтых карточек, так что им придется этот матч пропустить, не лучше ситуация у гостей, где ряд ведущих игроков тоже отсутствует.

В это субботу в Хабаровске была не самая лучшая погода для футбола – пасмурно, всю ночь и утро лил дождь, с неба моросит и дует сильный ветер. Поле мокрое, мяч скользкий, зрители сутулятся под зонтами.

В первом тайме обе команды начали очень активно уже на первых минутах встречи у хабаровчан мог отличиться Владислав Брагин, но не вышло, «Балтика» тут же отвечает не менее опасным моментом, тоже безрезультатным. Вообще гости смотрятся на поле лучше хозяев и в нападении – используя каждый созданный момент чтобы пробить по воротам, и в защите – цепляясь за мяч гости не дают развить атаки армейцам.

В первом тайме главный тренер хабаровского СКА вынужден менять голкипера – Игорь Обухов в одном из игровых эпизодов получает повреждение и вместо него на поле выходит Владимир Сугробов. Первый тайм завершается вничью.

Второй тайм начался все в том же «моросящем» стиле. Только в середине игрового отрезка хабаровчане создали два опасных момента, едва не поразив ворота калининградцев. Ключевое слово «едва», впрочем, его же можно применить и к гостям с запада страны. В итоге болельщики пришедшие в ненастную погоду на стадион так и не дождались н одного года в этом матче. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Следующую игру «СКА-Хабаровск» проведет опять на выезде в этот раз соперником «красно-синих» станет «Велес», занимающий четвертое место в турнирной таблице.

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