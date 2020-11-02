Расписание матчей футбольного клуба «СКА-Хабаровск» на ноябрь 2020 года Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Предыдущий месяц для хабаровских армейцев выдался очень нелегким - ни одной серии, действовать пришлось по формуле: игра дома, игра на выезде. Естественно, команда больше времени проводила в перелетах, чем в подготовке к матчам, что не могло не сказаться на результатах.

Из шести матчей в октябре СКА выиграл ровно половину, и то - только после смены главного тренера. Алексей Поддубский оставил свой пост и уступил командирский мостик Сергею Юрану. Именно с новым наставником хабаровчанам удалось добиться побед. Впрочем, все игры во второй части месяца проходили с командами далеко не из верхней части таблицы первенства ФНЛ.

Первую ноябрьскую игру «СКА-Хабаровск» провел уже дома, сыграв вничью с «Иртышом», в прошлом сезоне добившимся права выступать в ФНЛ. Что касается ноябрьского графика, то «СКА-Хабаровску» предстоит провести восемь встреч, причем одну из них кубковую - с казанским «Рубином». Пять матчей дома - три на выезде.

МАТЧИ В НОЯБРЕ 2020 ГОДА ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «СКА-ХАБАРОВСК»:

1 ноября, воскресенье, «СКА-Хабаровск» - «Иртыш». Первенство ФНЛ. Хабаровск, начало в 15:00.

4 ноября, среда, «СКА-Хабаровск» - «Рубин». Игра на Кубок России, групповой раунд. Хабаровск, начало в 17:00.

7 ноября, суббота, «Динамо-Брянск» - «СКА-Хабаровск». Первенство ФНЛ. Брянск, время уточняется.

11 ноября, среда, «СКА-Хабаровск» - «Нефтехимик». Первенство ФНЛ. Хабаровск, время уточняется.

15 ноября, воскресенье, «СКА-Хабаровск» - «Текстильщик». Первенство ФНЛ. Хабаровск, время уточняется.

21 ноября, суббота, «СКА-Хабаровск» - «Крылья Советов». Первенство ФНЛ. Хабаровск, время уточняется.

25 ноября, среда, «Волгарь» - «СКА-Хабаровск». Первенство ФНЛ. Астрахань, время уточняется.

29 ноября, воскресенье, «Факел» - «СКА-Хабаровск». Первенство ФНЛ. Воронеж, время уточняется.

Жирным шрифтом выделены домашние матчи.

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