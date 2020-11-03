«У вас язва, вы скоро умрете»: менеджер псевдомедицинского центра в Хабаровске совершила 34 преступления, обманув стариков на три миллиона рублей

47 обвиняемых, больше 100 миллионов рублей ущерба - это дело о псевдомедицинском центре «Идеал» Фото: Оперативная съемка

47 обвиняемых, больше 100 миллионов рублей ущерба - это дело о псевдомедицинском центре «Идеал», который работал в Хабаровске и Комсомольске с июня по ноябрь 2018 года. Жертвами «недоврачей» стали более восьми тысяч человек по всему Дальнему Востоку. Пока осуждена 30-летняя девушка, которая работала менеджером центра и находила у пожилых пациентов страшные болезни, которых по факту не было.

БОЛЬНИЦА С НАЛЕТОМ ОПГ

- В центре были развешаны дипломы, все в халатах, все чисто, стерильно, мы будто попадали в настоящую больницу, - рассказывают обманутые пациенты центра «Идеал».

Просторное помещение, много кабинетов, доносящиеся отовсюду сложные термины, наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности - как здесь не поверить, что ты в больнице? В штате даже были врачи, правда, немного, и косметологи, но обывателю знать этого не следовало.

В центр людей заманивали стандартными методами: сотрудники колл-центра звонили, приглашали пройти бесплатное обследование. Выбирали в основном пожилых людей - они более доверчивые. На приеме расспрашивали у них о хронических заболеваниях и получали картину, которая позволяла «раскрутить» пациента на большие деньги.

ДА У ВАС РАК!

Растущему успешному центру в команду требовались новые люди. Ирина (имя изменено - прим. ред.) решила попытать счастье и подала резюме на должность менеджера. Для девушки это была первая работа, хабаровчанка прошла обучение и приступила к исполнению своих обязанностей.

Новоиспеченный менеджер проводила первичный прием пациентов, а именно - проводила диагностику состояния здоровья с помощью прибора «Мультискан». Наверно, каждый третий посетитель фитнес-клуба знаком с этим устройством, которое измеряет жировую и мышечную массу. Показания прибора - это просто рекомендации, но в «Идеале» данные прибора выдавали за чистую монету.

Ирина находила у пациентов язвы, проблемы с кишечником и почками, сердечно-сосудистые заболевания и другие болезни, которые требуют оперативного лечения. Понятно, что болезней либо не существовало вовсе, либо их серьезно приукрашивали до приговора: «Вы скоро умрете».

ЛЕЧЕНИЕ У НАС ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Обескураженному, считающему дни до своей кончины, пациенту вздыхающий менеджер сообщал: «Мы можем вас вылечить, это будет стоить около 350 тысяч рублей». Позволить себе такой роскоши пожилые посетители не могли, но и для этого была у Ирины уловка.

Пациентам сообщали про некую несуществующую федеральную программу, по которой большую часть стоимости лечения оплачивает государство. От пенсионеров требовалось только выложить деньги за часть лечения, суммы каждому назывались разные: от 80 до 180 тысяч рублей.

Менеджеры давили на то, что квота для вступления в программу осталась последняя. Растерянные люди шли и заключали договоры, чаще всего - кредитные. После получали список процедур (уколы, УЗИ, физиотерапии, капельницы и так далее), которые делали сотрудники без специального медицинского образования.

ПОЙМАЛИ

Центры закрыли в 2019 году, тогда в учреждения наведались люди в масках. Задержали всех, кого могли, сейчас ведется следствие, по некоторым людям, которые заключили досудебные соглашения, уже идут суды. Одна из них - Ирина, которая признала свою вину и рыдала во врем разбирательств.

Удалось доказать причастность девушки к 34 преступлениям, которые она совершила в составе ОПГ. Ущерб - более трех миллионов рублей.

- Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Суд приговорил подсудимую к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, - прокомментировала «КП» Екатерина Панкратова, старший помощник прокурора центрального района города Хабаровска.

Приговор в законную силу еще не вступил.