Выбиваем казанцев: «СКА-Хабаровск» в кубковом матче победил «Рубин» с минимальным счетом Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

После фееричной победы над воронежским «Факелом» следующим соперником хабаровских футболистов в 1/16 игры на кубок России стал казанский «Рубин». В отличии от воронежцев «Рубин» играет в Премьер-Лиге отечественного футбола и все на Дальнем Востоке понимали – матч будет не простым.

Изначально эту встречу должны были провести еще 21 октября, однако по каким-то причинам Российский футбольный союз перенес его на 4 ноября. Не самый лучший выбор даты учитывая, что в Хабаровске в ноябре уже выпадает первый снег. Сегодня снега не было зато был очень сильный ветер с Амура и минусовая температура воздуха.

К тому же перенос позволил «СКА-Хабаровску» «выдохнуть» и набраться сил перед решающей схваткой. К слову сказать обе команды смотрелись в этом матче достойно. СКА ничем не уступал Казанцам много владел мячом и создавал довольно опасные моменты у ворота «Рубина» Первый тайм завершился вничью - 0:0.

Второй тайм команды начали активно – разыгрывать победу в серии послематчевых пенальти никому не хотелось. Тем не менее время шло, а ни голов, ни опасных моментов все не было. И тут на 68 минуте Рамазан Гаджимурадов на левом фланге получает великолепную передачу через половину поля и устремляется вперед.

Молодой футболист обыгрывает одного защитника, второго и бьет прямо в девятку – гол! Вратарь гостей был бессилен что-либо сделать. Трибуны ликуют - хабаровскому СКА остается продержаться 22 минуты чтобы пройти в 1/8 финала Кубка России. И видно, что «красно-синие» не собираются упускать такую близкую победу.

«Рубин» напротив настроен отыграться и начинает серию атак на ворота Владимира Сугробова, кстати сказать героя предыдущего кубкового матча с Факелом. Впрочем, только одна из атак казанцев стала по-настоящему опасной и могла завершиться голом, но удача была на стороне армейцев – мяч отрикошетил от штанги.

На 78 минуте Григорий Труфанов, защитник «СКА-Хабаровска» получает первую желтую карточку. Довольно спорную надо отметить. Двумя минутами спустя арбитр показывает ему второй «горчичник» и 13 номер вынужден покинуть поле оставив свою команду в меньшинстве.

10 минут основного времени и еще 3 добавленного армейцы героически оборонялись от воспрявших духом казанцев. Однако сравнять счет за это время гостям так и не удалось. «СКА-Хабаровск» побеждает в матче с минимальным счетом, выходит в 1/8 финала Кубка России и выбивает «Рубин» из борьбы за престижный трофей.

- Сказал ребятам, что будут у нас момент обязательно, - подчеркнул на послематчевой пресс-конференции Сергей Юран, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск». - И нужно максимально сконцентрироваться на этом моменте. Мы будем играть в футбол, мы не будем отбиваться, как говорят, автобус ставить. Потому что нас не поймёт болельщик, да и это не в моём характере. Да, когда уже вели в счёте, получили удаление, старались минимизировать угрозы и выносили подальше. В целом я считаю, что мы не уступили, а где-то и превзошли «Рубин». Я поблагодарил команду, потому что ещё раз повторюсь: это дорого стоит. То, что я увидел на поле. И то, мне этого мало. Я ещё буду выжимать из парней. Это, прежде всего, им надо. Дальше прошли из первого дивизиона только Самара и «СКА-Хабаровск». Молодцы. Сейчас проанализируем, отодвинем в сторону и будем готовиться к чемпионату.

Участники 1/8 финала Кубка России. Фото: Российский футбольный союз

Следующий матч хабаровский СКА проведет уже в рамках первенства Футбольной национальной лиги на выезде в Брянске с местным «Динамо» уже в субботу 7 ноября.

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