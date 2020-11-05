Я ему написал и попросил прощения: нападающий «СКА-Хабаровска» принес извинения Дарко Йевтичу

Я ему написал и попросил прощения: нападающий «СКА-Хабаровск» принес извинения Дарко Йевтичу Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Вчера весь Хабаровск гудел - местные армейцы обыграли казанский «Рубин», обеспечив себе место в 1/8 финала. Бой с командой из Премьер-Лиги получился ожесточенным, были даже раненые.

В первом тайме, пытаясь выиграть верховую борьбу, нападающий Владислав Брагин жестко столкнулся с игроком «Рубина» Дарко Йевтичем и сильно ударил его в нос. Разумеется, случайно. На поле выбежала медицинская бригада, чтобы оказать помощь футболисту. Тот попытался подняться, но рухнул на газон без сознания.

Медики вынуждены были уложить Дарко на носилки и вынести с поля. Главный тренер «Рубина» был вынужден произвести незапланированную замену. Больше в этом матче Йовтич не появился. Владислав в свою очередь получил от арбитра желтую карточку и продолжил матч.

Я ему написал и попросил прощения: нападающий «СКА-Хабаровск» принес извинения Дарко Йевтичу Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Больше всего инцидент разозлил болельщиков из Казани, наблюдавших за игрой своей команды в прямом эфире. По их словам, это недопустимо, Владислава надо наказать, и лучше бы вообще убрать такого «агрессивного» игрока из команды. Впрочем, подобные же действия своих игроков казанцев, как ни странно, не возмущали.

На газоне, получая мощные удары, периодически оказывались и Константин Базелюк, и Глеб Грачев, и даже забивший решающий гол Рамазан Гаджимурадов. Тем не менее нападающий «СКА-Хабаровска» Владислав Брагин счел необходимым извиниться перед Дарко Йевтичем.

- Хотел бы принести свои искренние извинения Дарко Йевтичу, игроку ФК «Рубин», за тот эпизод в матче, в котором он получил тяжелую травму, - рассказал Владислав Брагин, нападающий ФК «СКА-Хабаровск». - Это произошло совершенно случайно, ну и это футбол, я думаю, что от такого никто не застрахован. Любое столкновение в матче может к этому привести.

Хабаровский футболист рассказал, что он лично написал пострадавшему Дарко Йевтичу, попросил у него извинения, на что тот ответил: «Спасибо», тем самым исчерпав инцидент.

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