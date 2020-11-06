Герои - люди незаметные: Владимир Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» дворника из Еврейской автономии

Имя 52-летнего Станислава Фальбийчука стало известно 26 мая 2019 года Фото: Александр ГЛУЗ

Обычный дворник из небольшого села Ленинское в ЕАО оказался не просто борцом за чистоту улиц, а настоящим героем. Станислав Фальбийчук без раздумий бросился на помощь тонущим девочкам. За свой подвиг ему пришлось дорого заплатить.

ПОПЛЫЛ ЗА ВТОРОЙ И БОЛЬШЕ НЕ ВЕРНУЛСЯ

Имя 52-летнего Станислава Фальбийчука стало известно 26 мая 2019 года. В тот день у дворника был выходной, но начальник попросил выйти на работу. Мужчина согласился. По дороге машина заглохла недалеко от села Калинино. Это был словно знак судьбы - в нескольких метрах от дороги в карьере тонули две школьницы и умоляли о помощи.

Станислав тут же бросился на помощь девочкам, вытащил одну, сказал начальнику: «Я поплыл за второй» и больше не вернулся. До школьницы дворник не добрался - нужно было плыть против течения. Знакомые Станислава считают, что ему стало плохо, и мужчина ушел под воду. Начальник до дворника доплыть не успел.

Вторую девочку вытащили проезжающие мимо люди. Поиски тела Станислава к результатам не привели. Только на следующие сутки мужчину нашли на глубине 3,5 метра. 29 мая Станислава похоронили.

ЗА ОТВАГУ, СМЕЛОСТЬ И РЕШИТЕЛЬНОСТЬ

- Он был очень добрым человеком, отзывчивым, добропорядочным, - рассказывал тогда Николай Волченко, коллега погибшего Станислава. - Герои - люди незаметные. Ситуации в жизни дают понять, что вот, оказывается, среди нас был герой.

Станислав рос в многодетной семье, всего у него 11 братьев и сестер. Трое из них живут в том же поселке Ленинское, еще троих уже нет в живых.

Подвиг Станислава посмертно отмечен медалью «За спасение погибавших». Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Награда присваивается за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.