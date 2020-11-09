Дело Сергея Фургала: последние новости на 9 ноября 2020 года

Сергея Фургала в СИЗО посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Дело Сергея Фургала по-прежнему интересует наших читателей. Напомним, по версии следствия, бывший глава Хабаровского края причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей. На 9 ноября известно, что Сергей Фургал ведет переговоры о направлении на компьютерную томографию, а суд арестовал участок земли экс-губернатора в Подмосковье.

Сергея Фургала в СИЗО посетили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Бывший губернатор вышел к ним «заросшим». В «Лефортово» нет парикмахера, арестанты стригут себя сами. Также Сергей Фургал цитировал Высоцкого: «Если я чего решил - то выпью обязательно», рассказывал притчи. Также экс-губернатор хочет сдать тест на антитела к коронавирусу, чтобы с него сняли все ограничения для общения с адвокатами.

Напомним, что у бывшего главы региона появились «проблемы по линии медицины», какие именно - не сообщается до сих пор. Есть предположения, что это связано со зрением - экс-губернатор рассказывал о его резком ухудшении. Так или иначе Сергею Фургалу необходимо пройти компьютерную томографию. О направлении на исследование арестант ведет переговоры с мэрией Москвы.

- Следователь пошел на встречу, дал разрешение на вывоз и предоставил документы, - сказала Ева Меркачева, член Общественной наблюдательной комиссии.

Тем временем Басманный суд в Москве арестовал участок земли Сергея Фургала площадью 2,5 тысячи квадратных метров и недостроенный дом. Имущество находится в Дмитровском районе Московской области, сообщает «Коммерсант».

Бывшего губернатора задержали в июле. По версии следствия, экс-глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. СК РФ считает, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.