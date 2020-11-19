В Комсомольске-на-Амуре работница детсада избила не желающего есть ребенка

В Комсомольске-на-Амуре работница детсада избила нежелающего есть ребенка Фото: Социальные сети

Поводом для проверки послужило видео, снятое в муниципальном детском саду №42 Комсомольска-на-Амуре. На кадрах отчетливо видно, как во время обеда в ясельной группе одна из работниц детсада подходит к капризничающему за столом ребенку и сначала пытается подтолкнуть того к тарелке, а затем через какое-то время шлепает по рукам и насильно кормит, засовывая ложку в рот девочке.

Судя по видео, это то ли нянечка, то ли повариха. Воспитательница в это время спокойно сидит рядом и тоже обедает, не высказывая ни малейшего возмущения происходящим. Зато, когда видео попало в сеть, возмутились родители, да так, что происходящим в детском саду занялись в городской прокуратуре. Люди посчитали, что такое обращение с ребенком недопустимо.

- Я бы ей самой надавала по рукам, - пишет женщина в соцсетях под видеозаписью. - Вообще обнаглели, ничего и никого не боятся.

Как сообщили в учреждении, после визита разгневанных родителей провинившаяся нянечка была отстранена от работы до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Также родители нанесли визит и в городскую прокуратуру.

- Прокуратурой города Комсомольска-на-Амуре проводится проверка на основании информации и видеоматериала, размещенных в социальных сетях, о применении недозволенных методов воспитания работником муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад №42», - подчеркнули в надзорном ведомстве Города юности. - В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, допустивших применение насилия в отношении малолетнего воспитанника. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Проверят детский сад и в управлении образования городской администрации.

- Сейчас идет проверка, хотя вся предварительная информация свидетельствует о том, что такой случай был, и сотрудник детского сада повел себя, мягко скажем, некорректно, - рассказал Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы администрации города Комсомольска-на-Амуре. - Естественно, к нему будут применены меры дисциплинарного воздействия в рамках трудового законодательства. Безусловно, случай некрасивый, неприятный, и, к сожалению, вся работа, которая проводится управлением образования в части дошкольного воспитания, вот такими случаями перечеркивается.

Самое интересное, что детский сад №42, расположенный в одном из спальных районов Комсомольска, считается у родителей весьма неплохим, имеет в основном положительные отзывы и оценки.

Напомним, что не так давно в Комсомольске-на-Амуре уже был скандал с педагогом, избившим 9-летнего школьника. У учительницы с двадцатилетним стажем не выдержали нервы, и ее срыв тоже попал на видео, что стало поводом для разбирательства в суде.