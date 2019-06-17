Учительницу, ударившую школьника в Комсомольске-на-Амуре, приговорили к обязательным работам

История о том, как учительница русского языка из Комсомольска-на-Амуре Татьяна Лескова избила второклассника, стала достоянием общественности в ноябре 2018 года. Правоохранительные органы заинтересовались случившимся после того, как в интернет попало видео, снятое одноклассниками школьника. Там видно, как женщина кричит: «Ты кто такой? Кто тебе позволяет так себя вести? Почему ты мешаешь всем?», затем набрасывается на мальчишку, дергает его за руку несколько раз, в итоге роняя его на пол.

Чуть позже стало известно, что школьник - далеко не пай-мальчик, и опытная учительница не просто так на него кричала. Сначала он обматерил педагога, а затем пнул. О том, что у ребенка проблемы с социальной адаптацией, и ему требуется помощь квалифицированного специалиста, еще до инцидента маме и папе мальчика говорил школьный психолог, но его рекомендации проигнорировали. Родители одноклассников заступились за учительницу. По их словам, пострадавший ребенок обижал других детей, грубил всем учителям, и справиться с ним не мог никто.

Учительницу отстранили от преподавательской работы и возбудили на нее уголовное дело по статьям: «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Максимальный срок, который могла получить Татьяна Лескова - до трех лет лишения свободы.

Педагог ушла на больничный, а в это время ребенок напал на другого учителя - избил его стулом. Только после этого мальчика перевели на домашнее обучение. Впрочем, Татьяну Лескову все равно это не спасло, как и петиции в ее защиту. Педагога с большим стажем уволили из школы.

23 апреля начались судебные слушания по этому уголовному делу, проходили они в закрытом режиме в Ленинском районом суде Комсомольска-на-Амуре. Почти два месяца длились разбирательства и только сегодня, 17 июня, вынесли приговор.

- Учительницу приговорили к 200 часам обязательных работ по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», - рассказали в прокуратуре Хабаровского края. - Как правило, обязательные работы - это уборка улиц, помещений или иные социальные значимые работы.

Приговор еще не вступил в законную силу, мальчик продолжает обучение дома

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