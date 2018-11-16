Пока родители собирают подписи в защиту комсомольского учителя, с избитым школьником работают психологи

ПОДДЕРЖИВАЕМ УЧИТЕЛЯ ИЛИ ПОБОИ В ШКОЛЕ?

О вопиющем скандале в школе Комсомольска-на-Амуре узнала вся страна. Лодку общественного мнения до сих пор раскачивает два факта: Татьяна Юрьевна - опытный педагог с 25-летним стажем, чуткий, терпеливый, мальчик - гроза школы, хулиган, пинающий учителей, матерящийся, не знающий авторитетов. Многие уверяют - учитель не железный, просто у женщины сдали нервы: обплевал, пнул, обматерил, руку дверью до синяка ударил... Сейчас в сети появилась петиция в защиту педагога.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/678009" frameborder="0"></iframe> Избила второклашку.Учительница избила 9-летнего ребёнка в Комсомольске-на-Амуре. Но родители других школьников встали на её защиту. А вы в этой истории на чьей стороне?

«Педагог имеет 25-летний стаж работы, о ней говорят, как о хорошо себя зарекомендовавшей. Но суть вот в чем: на видеоматериалах ясно видно, что учительница не избивает ученика, а применяет меры воспитательного характера. В ней нет гнева, она не задается целью нанести вред здоровью ученика. Ее действия не проходят ни по статье 116 УК РФ «Побои», ни по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и иных. Требуем освободить учительницу от уголовной ответственности» - под таким заявлением уже подписались порядка 500 человек.

Документ намерены адресовать Центральному районному суду, потому что есть информация, что учителя уже отправили в СИЗО. Пока эти сведения никто не подтверждает.

«НАША ЗАДАЧА: ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕССА»

Многие сейчас озадачены судьбой педагога, позабыв о ребенке, которому, как-никак, досталось от учителя, причем, судя по кадрам, досталось неслабо. О его состоянии сейчас думают немногие, разве что мама и психологи. Специально для того, чтобы разобраться в случившемся, в Комсомольск-на-Амуре приехали специалисты из Хабаровска.

- В школе работали местные психологи, которые беседовали с классом, с учителями, чтобы диагностировать их эмоциональное состояние. Конечно, произошедшее очень сильно всех взбудоражило, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Ольга Олифер, психолог КГБУ Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. - Наша сейчас задача - оказать помощь всем участникам процесса, чтобы школа могла и дальше функционировать в нормальном режиме. Уже сегодня дети чувствуют себя хорошо, хотя, конечно, коллектив переживает до сих пор. Мы, разумеется, понимаем, что такие вопиющие случаи не происходят на пустом месте. Тут речь идет и о профессиональным выгорании. Работа с ребенком и мамой ведется до сих пор. Если учитель захочет, поработаем и с ней. На одном из опросов мама школьника согласилась прийти к нам за помощью, чтобы выяснить, в чем же причина произошедшего. Делать выводы пока рано. Насколько ребенку необходима психологистическая помощь, тоже будет понятно по результатам консультации. Может он нуждался в специальных условиях, которые ему нужно было создать. Мы знаем, что психолог школы занимался с этим учеником, сопровождал его во время учебы. Однако поведение детей нельзя спрогнозировать, именно в тот момент специалиста просто не оказалось рядом. Возможно, если бы он был, этой ситуации вообще бы не было.

Эксперт уверена, если в поведении ребенка есть какие-то сильные изменения, то там наверняка существуют причинно-следственные связи. Либо он оказался в травмирующей ситуации, либо у него есть определенные медицинские показатели. Для того, чтобы выяснить, какую именно помощь просил этот мальчик, нужно найти первоисточник проблемы.

- В доме могут быть одни правила, а в школе другие. Родители зачастую просто не видят проблему, все мы любим своих детей, и нам кажется, что они ведут себя нормально. В моей практике было много случаев, когда педагоги тратили большое количество времени, чтобы убедить родителей обратиться к психологу. Детям свойственно стихийное поведение. На счет учителя могу сказать следующее: все мы живые люди и имеем право на эмоции. Каждый из нас сталкивался с ситуацией в жизни, когда нужно было сдержаться, но мы вдруг заплакали, - отмечает Ольга. - Я рекомендую родителям прислушиваться к рекомендациям педагогов и не бояться идти к психологу. Учителям советую находить другие пути решения проблемы, для этого существует консилиум, в рамках которого можно утвердить индивидуальный маршрут помощи школьника. Быть учителем в современных условиях сложно, но одновременно почетно. А всем хочется пожелать сдержанности, мудрости и человечности по отношению ко всем.

В любом случае, общественности нужно подостыть и понять: речь не о том, чтобы кого-то осудить и прилюдно унизить, нужно разобраться и оказать всем нуждающимся помощь. Выяснять, кто виновен в произошедшем, должны не дилетанты, а следователи и психологи, которые сейчас и разбираются в обстоятельствах конфликта.