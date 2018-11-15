2018-11-15T08:25:45+03:00
Происшествия

Учительницей, избившей школьника, заинтересовались следователи Хабаровского края

Они возбудили уголовное дело по двум статьям УК
Элина ОГАНЕСЯН
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Учительницей, избившей школьника, заинтересовались следователи Хабаровского краяУчительницей, избившей школьника, заинтересовались следователи Хабаровского краяФото: Социальные сети
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Скандальный видеоролик, сделанный учениками из Комсомольска, уже можно найти во всех группах в сети. Напомним, на кадрах педагог с 25-летним стажем избивает второклассника. В образовательном учреждении уже проводится служебное расследование. Хотя руководство школы уверяет, что преподаватель - профессионал своего дела, его на время разбирательств отстранили от занятий.

Инцидент на служебной проверке не остановился. Видео и поведением учителя заинтересовались следователи.

- По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», - заявили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Оперативники намерены выяснить, в каких условиях воспитывается мальчик и дать оценку действиям педагога. Кроме того, выяснив все обстоятельства произошедшего, сотрудники управления узнают, что стало причиной конфликта преподавателя и девятилетнего мальчика. Расследование продолжается.

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