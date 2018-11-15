В КАДРЕ И ЗА КАДРОМ

Снова скандал. Снова в сфере образования. На этот раз «к доске» вызвали учителя младших классов из Комсомольска-на-Амуре. Ученики сняли на видео, как Татьяна Лескова, педагог школы №37, избивает девятилетнего мальчика по имени Семен.

На кадрах видно, как учительница догоняет мальчишку и, отпуская затрещины, валит его на пол...На кадрах видно, как учительница догоняет мальчишку и, отпуская затрещины, валит его на пол... ФОТО: vk.com

«Ты кто такой? Кто тебе позволяет так себя вести? Почему ты мешаешь всем?» - задает вопросы ребенку учитель с 25-летним профессиональным стажем.

Затем на кадрах, которые сейчас молниеносно распространяются в социальных сетях, видно, как женщина бьет ученика в школьном коридоре. От силы ударов второклассник падает на пол, но Татьяна Юрьевна не останавливается.

Ты кто такой?! : В Хабаровском крае учитель избила мальчика, мешавшего вести уроки.

Вскоре о школе № 37 узнали и за пределами города Юности, видео, снятое детьми, вирусно распространилось во всех группах в интернете. При этом многие пользователи соцсетей в комментариях под скандальным видео отмечают, что пострадавший ребенок - настоящая гроза школы.

- С 1 класса у них поменялись два педагога. Дети там очень неспокойные, в частности, этот ребенок. Преподаватели прям бегут, в первую очередь, из-за этого ребенка. Дети, которые были с ним в пришкольном лагере, говорят, что и там ребенок неплохо отличился. Бил вожатых, из-за чего постоянно сидел в кабинете директора. Маме Семена с первого класса говорят сводить ребенка к психологу, потому что он просто социально опасный. Родители утверждают, что мальчик ведет себя плохо только в школе, якобы, такая реакция на педагогов и учеников. Сейчас готовится петиция в защиту моей мамы, - говорит дочь Татьяны Лесковой.

«КП» выяснила, что осталось за кадром этого видеоролика.

В перерывах между шлепками Лескова проводит разъяснительную беседу, крепко держа парня за руки. ФОТО: vk.com

- Моя дочь учится в этой же школе в четвертом классе на одном этаже с «героем» видеоролика. Насколько мне известно, конфликт начался раньше тех событий, которые попали на камеру мобильного. Дело было после уроков. Занятия закончились и Татьяна Юрьевна отправила этого мальчика домой. Он оделся и вроде бы ушел, но потом вернулся, - рассказывает «Комсомолке» Анастасия Давронова, мама ученицы школы №37. - Ходил по коридорам, плевался в людей, кидался ручками, обзывался. Преподаватель спокойно попросила ребенка уйти домой и прекратить себя так вести. Ученик не послушался. Стал дергать двери. А они у нас стеклянные. Хлопал, хлопал и попал ей по пальцам. У нее рука вся синяя была - такой страшной силы был удар. Она снова сделала Семену замечание, сказав, что он мешает ей вести факультативные занятия. После этого она развернулась и ушла, а ученик ударил ее ногой со словами «На, с**а, держи!», и кинул в нее портфель. После этого педагог и не выдержала, остальное уже стало предметом обсуждения всей страны. А мальчик этот очень трудный, родителей и на педсовет вызывали. Дочь моя говорит, что даже учителя запрещают им общаться с этим ребенком, потому что он неадекватный, вроде есть даже заключение психолога. Знаю, что у него есть мама и сестра, которая учится в этом же классе. Он ее тоже бьет еще как, девочка ходит вся в синяках.

ПОСТАВИЛИ ОЦЕНКУ УЧИТЕЛЮ

Пользователи социальных сетей разделились на два лагеря: одни неистово критикуют учителя, отмечая, что идти на поводу эмоций, каким бы проблемным ни был ребенок, нельзя; другие, коих к слову немало, уверены, что ничего сверхъестественного не случилось — простые «подзатыльники».

Об оскандалившемся учителе, чьи воспитательные методы стали достоянием общественности, корреспонденту «КП» рассказали ее коллеги.

Педагог характеризуется только с положительной стороны. Все родители, дети которых занимаются у Татьяны Юрьевны, с утра обрывают телефоны школы, желая поддержать учителя. Сейчас она временно отстранена от занятий, пока проводится служебное расследование.

- У нас работает комиссия и сотрудники полиции, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Наталья Тюрина, заместитель директора школы № 37 по воспитательной части. - С точностью сказать, что именно произошло, я не могу, но то, что видео вырвано из контекста - это однозначно. Мальчик, насколько я знаю, очень активный, были у него предложения пройти психолого-медицинскую комиссию. Ученик этот известен своим поведением всем в школе.

Все это снимают на мобильник другие школьники.Все это снимают на мобильник другие школьники. ФОТО: vk.com

Скандал в Комсомольке дошел и до краевых властей.

- Я разговаривала с начальником управления образования, она мне сказала, что это один из лучших учителей. Понятно, оправдать действия педагога мы не можем. В данном случае нужно учитывать и то, что профессия учителя просто выжигает нервные клетки. Педагог такой же живой человек, он может просто не выдержать, - говорит Алла Кузнецова, министр образования и науки Хабаровского края. - К сожалению, есть дети, родители которых просто отказываются, вести их к неврологу. Будем разбираться более детально, потому что и до меня дошла информация о поведении мальчика.

ДОШЛО ДО РАССЛЕДОВАНИЯ

Проверка по данному происшествию проходит не только в школе, делом занялись полиция и следственный комитет.

- Врио начальника УМВД России по Хабаровскому краю назначил проведение проверки с целью установления участников инцидента и привлечения виновных к ответственности в установленном законом порядке, - отметила Ирина Щеголева, руководитель пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

А вот региональный следственный комитет уже заявил о возбуждении уголовного дела, причем сразу по двум статьям.

- В средствах массовой информации размещены публикации о том, что учительница одной из школ города Комсомольска-на-Амуре применила физическую силу в отношении школьника, - говорит Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю. - По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Максимальное наказание по обеим статьям — до трех лет лишения свободы. Обвинения пока никому не предъявлены. Следователи намерены дать оценку действиям не только учителя, но и сотрудникам органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

А пока в город Юности приехали специалисты из Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Разобраться в случившемся поручил Сергей Фургал, губернатор края.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Елена Мальгрэм, психолог:

- Однозначно, учитель не имеет право бить детей, что бы там ни произошло. Но я уверена, что этот инцидент никак не повлияет на психическое состояние мальчика, потому что, скорее всего, его и дома колотят. Избиение учителем никак не изменит поведение девятилетнего ребенка. Возможно, что он начнет использовать роль жертвы в других ситуациях, пытаясь манипулировать взрослыми и детьми. Школьника нужно, однозначно, показать психиатру и неврологу. То, что родители утверждают, что их сын паинька дома, конечно, вранье. Не бывает такой разницы в поведении, если только взрослые просто-напросто игнорируют ребенка. А этот мальчик, видимо, лидер, и он умеет только так самовыражаться и самоутверждаться.

ВОПРОС ДНЯ

Что творится с нашими учителями?

Второй за последние несколько дней громкий школьный скандал: педагог начальной школы

в Комсомольске-на-Амуре серьезно побила 9-летнего ученика, который срывал уроки (см. на стр. 4). А на Сахалине учитель оскорбила ученицу фразой «Ты приемная, что ли?» и была уволена. Отсюда вопрос:

Олег СМОЛИН, первый зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке:

- Забыта формула Яна Коменского «сначала любить, потом учить». Эмоциональное выгорание. Перегруз. Средний российский учитель работает более чем на полторы ставки. А каждый восьмой - на две ставки. И получает за них зарплату, которую должен получать за одну. Ему долго внушали, что он оказывает услуги, а не воспитывает. И это на часть педагогов действует. Надо, чтобы законодательство обеспечивало две позиции: высокий статус учителя и высокую его ответственность.

Ефим РАЧЕВСКИЙ, директор центра образования № 548:

- Педагог в 9 утра отлупила, а в 12 дня об этом знает вся страна - информация распространяется моментально. Если действительно отлупила, надо проверить справку о ее психологической состоятельности. Если она адекватна, после такого события она не имеет права работать в школе.

Борис АЛЬТШУЛЕР, правозащитник:

- В моем детстве были учителя, которым было достаточно взгляда - и ученик как шелковый. Над теми, кто не обладал этой силой держать нашу банду, мы издевались. Но физическое насилие неприемлемо - это ясно как дважды два. Надо по всей стране создавать школьные службы примирения, где дети под руководством психолога разрешают конфликты.

Татьяна СКОРОХОДОВА, актриса, многодетная мать:

- В школе многие берегов не видят, как и в целом в нашей жизни. Учителям трудно, они не привыкли к этому. Если ты всегда имел опыт общения с детьми только по учебе, то теперь ты вынужден мириться с тем, как они себя ведут. Без спецподготовки в сегодняшней школе не выжить.

Евгений ЯМБУРГ, заслуженный учитель России:

- Учителя я не оправдываю, он будет наказан. Но меня больше интересует не кто виноват, а что делать. И почему это происходит. Агрессия будет нарастать. Невротизм в обществе растет. А с детьми вообще беда. Если взять статистику союза педиатров, то по-настоящему здоровы у нас всего 13,5 процента детей. У остальных проблемы.

В ТЕМУ

На Сахалине уволили учительницу, которая перед всем классом довела школьницу до слез из-за рваной кофты

По словам дирекции общеобразовательного учреждения, конфликт исчерпан [видео]

МНЕНИЕ

Как должна была поступить учительница, уроки которой срывал второклассник

Александр МИЛКУС

Разбираемся в том, какие средства наказания есть у педагога (подробности)