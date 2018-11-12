2018-11-12T18:07:43+03:00
Общество

На Сахалине уволили учительницу, которая перед всем классом довела школьницу до слез из-за рваной кофты

По словам дирекции общеобразовательного учреждения, конфликт исчерпан [видео]
Элина ОГАНЕСЯН
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На Сахалине уволили учительницу, которая перед всем классом довела школьницу до слез из-за рваной кофтыНа Сахалине уволили учительницу, которая перед всем классом довела школьницу до слез из-за рваной кофтыФото: Социальные сети
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За несколько дней о небольшом городе Холмске на Сахалине узнала вся страна. Только популярность к нему пришла после скандала в сфере образования. Видео с учителем школы №1, которая при всем классе унижает семиклассницу Дашу за дырочку на кофте, молниеносно разлетелось по всем группам в сети.

«Ты адекватная вообще? Ты приемный или родной ребенок в семье?» - в таком тоне проходила «беседа» преподавателя с ученицей. В какой-то момент ребенок не выдержал и заплакал, однако взрослого педагога это не остановило и она продолжила давать «уроки унижения». «Даша, перестань изображать здесь припадки» - так отреагировала женщина на слезы школьницы.

Позже выяснилось, что учителя зовут Инна Хорошева. Она преподает русский язык и литературу, а на сайте общеобразовательного учреждения указано, что ее педагогический стаж составляет 35 лет.

После того, как ситуация стала предметом обсуждения тысяч человек по всей стране, критики в отношении учителя было уже не избежать. В социальных сетях даже появилось сообщение якобы от мамы оскорбленной школьницы.

- На видео моя дочь, она стоит там и рыдает. На следующем уроке у нее открылось кровотечение: то ли давление подскочило, то ли на нервной почве. Я слежу, как она ходит в школу: в тот день она была в рубашке и в юбке, как положено. Сверху у нее был надет свитер, эту дырочку на плече я просто не усмотрела, - говорится в сообщении от лица родительницы.

Пользователи сети встали на защиту мамы, говоря о том, что оправдываться в этой ситуации она не должна, а учителю стоило быть тактичнее в высказываниях.

Результат не заставил себя долго ждать, педагога уволили из школы.

- Что произошло на уроке - все видели. Учитель уволен, она принесла извинения в моем присутствии и присутствии представителя департамента образования. От лица администрации тоже публично попросили прощения у мамы девочки. С сегодняшнего дня этот педагог у нас больше не работает, конфликт исчерпан, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Елена Баррио, и.о. директора школы № 1 в Холмске.

Собрание в школе будет проходить в среду, на нем, в том числе, обсудят инцидент совместно с родителями. Ситуация находится на контроле у уполномоченного при губернаторе по правам ребенка Сахалинской области Любови Устиновской. В свою очередь проверку проводят сотрудники региональной прокуратуры.

«Ты приемная, что ли»: На Сахалине учительница довела девочку до истерики из-за дырки на кофте.

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