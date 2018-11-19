Тысячи человек подписали петицию в защиту учителя, избившего школьника в Комсомольске

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ДЕБОША

На минувшей неделе вся страна обсуждала скандал в сфере образования, разразившийся в стенах школы № 37 в Комсомольске-на-Амуре. Напомним, Татьяна Лескова, учитель младших классов с 25-летним педагогическим стажем, ударила девятилетнего мальчика. Видео этого жестокого «урока» опубликовали в сети сверстники ребенка. До этого второклассник плевался в прохожих, пнул эту самую учительницу и кинул в нее портфель со словами: «На, с..ка, получай!». Как рассказывает педагогический коллектив, мальчик просто вывел женщину из себя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/678009" frameborder="0"></iframe> Избила второклашку.Учительница избила 9-летнего ребёнка в Комсомольске-на-Амуре. Но родители других школьников встали на её защиту. А вы в этой истории на чьей стороне?

Чтобы разобраться в случившемся, проверку инициировали сотрудники прокуратуры, полиции, следственного комитета и министерства образования. Из Хабаровска в город Юности приехали психологи, которые побеседовали с мальчиком и его мамой.

- Сейчас обстановка в школе нормализовалась. Ребенок уже в школе, учитель на больничном. Мальчик сильно повредил ей руку. К сожалению, сейчас она с нами не общается, поэтому не можем сказать, какой диагноз поставили ей врачи, - рассказывает о «КП»-Хабаровск» Светлана Тамбовская, директор школы № 33 в Комсомольске. - Школьник после инцидента впервые вышел на занятия, пока ведет себя приемлемо. До этого с ним работали психологи из Хабаровска. Индивидуальные занятия со штатным специалистом продолжаются. Мы ни в коем случаи не оправдываем поступок нашей коллеги, идет явное нарушение должностных обязанностей и этики поведения. Я понимаю, что нужно было сдержаться, но он ее довел.

В свою очередь в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи, которые по факту избиения возбудили уголовное дело по двум статьям: «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Как сообщает Илья Гудков, руководитель пресс-службы регионального СК, расследование ведется. Пока о том, кого опросили и кто дал какие показания оперативникам, сотрудник ведомства не уточняет.

Тем временем в сети набирает обороты петиция в защиту комсомольского учителя. Под ней уже подписались порядка трех тысяч человек. Повлияет ли количество подписей на исход дела, покажет время.

МОЖНО ЛИ ИЗБЕЖАТЬ ПОБОЕВ?

Отдельно в министерство образования региона обратились работники детского сада и родители старшеклассников, которые учились у Татьяны Лесковой. Психологи, которые изучили видео и досье педагога уверены, что учитель била ребенка в состоянии аффекта.

- Сегодня в Комсомольск выезжают еще два специалиста. От нас только требуется надзор, проверку проводят местные ведомства. Психологи выяснили, что Татьяна Лескова в день происшествия обращалась за помощью в администрацию, - говорит Алла Кузнецова, министр образования и науки Хабаровского края. - Там ей ответили, чтобы педагог написала докладные на этого мальчика. Разумеется, мы понимаем, что проблема есть и нужно ее отрабатывать по всем фронтам .

В итоге в ведомстве решили провести масштабный вебинар, который посвятят теме конфликтов и тому, как вести себя с трудными учениками.

- Он пройдет 28 ноября. Естественно, в вебинаре примут участие и специалисты-психологи, - добавила Алла Кузнецова. - На мероприятии мы затронем и тему психологии, в частности того, что не нужно бояться вести ребенка к специалисту. Трансляцию можно будет посмотреть всем: и родителям, и педагогам.

Ссылка появится на сайте министерства в скором времени.

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