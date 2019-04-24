Первый «судебный урок» прошел у заслуженного педагога, избившего второклассника в школе Комсомольска-на-Амуре

О том, как Татьяна Лескова, учитель русского языка с 25-летним педагогическим стажем, избила второклассника, уже знает вся страна. Случилось все в ноябре прошлого года в 37 школе Комсомольска-на-Амуре. Со словами: «Ты кто такой? Кто тебе позволяет так себя вести? Почему ты мешаешь всем?» она набросилась на мальчика и начала его бить. Все происходящее в школьном коридоре сняли на камеру ученики младших классов и опубликовали в сети. Тогда в небольшом городке разразился настоящий скандал. На уши были поставлены как оперативники, так и власти.

Позже выяснилось, что мальчик сам своим поведением спровоцировал учителя на такого рода агрессию. Сперва, он материл женщину, а затем даже пнул. О том, что ребенку нужна помощь квалифицированного специалиста, говорил и школьный психолог. Но, как часто бывает, родители уверяли всех, что проблема не в их сыне. В итоге учителя отстранили от должности и возбудили в ее отношении уголовное дело по статьям: «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Некоторое время Татьяна была на больничном. В это время побитый мальчик успел отличиться, но уже не в роли жертвы. На это раз от рук ученика пострадал другой педагог. Он ударил женщину стулом. Лишь после этого инцидента ребенка перевели на домашнее обучение.

Изменилась судьба и самой Татьяны Лесковой. Из-за выдвинутых обвинений ее уволили из школы. Если вина педагога будет доказана, она надолго забудет о работе с детьми. Но и это еще не все. Комсомольчанке за такую вольность в проявлении эмоций грозит до трех лет лишения свободы.

Накануне в городе Юности прошел первый «судебный урок» Татьяны.

- 23 апреля прошло первое заседание по данному уголовному делу. Оно проходит в закрытом режиме, поэтому на нем присутствуют исключительно участники судебного процесса, - рассказали «КП»-Хабаровск» в Ленинском районном суде Комсомольска-на-Амуре.

Информацию подтвердили и в управлении образования города Юности.

Пока мальчик продолжает обучение на дому, Лескова вместе с адвокатом готовиться к новому судебному процессу.

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