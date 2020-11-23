Погода на месяц в Хабаровске: в декабре 2020 будет пасмурно Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Погода в Хабаровске в декабре 2020 не слишком-то побалует нас солнцем, зато Новый год будет, как и положено, со снегом. Из 31 календарного дня примерно 16-17 ожидаются с переменной облачностью, 7-8 дней будет идти снежок, вот и посчитайте, сколько погожих солнечных деньков нам с вами останется - выходит совсем негусто. Что ж - зима на то и зима! Солнца становится меньше, осадков больше - приходится с эти мириться, кутаться в плед и ждать весны.

ПЕРВАЯ ДЕКАДА

«Тепло» задержится в Хабаровске недолго - уже к концу первой декады столбик термометра предательски сползет вниз на несколько делений Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Погода в Хабаровске в декабре 2020 в первой декаде начнется с переменной облачности и малой вероятности осадков. Солнце в этот период будет частым гостем, дневные температуры воздуха останутся приемлемыми - от минус шести до минус восьми градусов днем до - 13-15 ночью. Ветер будет дуть со скоростью от 7 до 12 метров в секунду в западном направлении. Однако «тепло» задержится в Хабаровске недолго - уже к концу декады столбик термометра предательски сползет вниз на несколько делений, и начнется всамделишная зимняя стужа.

ВТОРАЯ ДЕКАДА

Во второй декаде вероятность кратковременных осадков повысится - на несколько дней Хабаровск может накрыть снег Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Во второй декаде вероятность кратковременных осадков повысится - на несколько дней Хабаровск может накрыть снег, однако и солнце порадует своим присутствием на небосклоне. Дневные температуры воздуха упадут до -13-17 градусов, ночью ожидается -17-19 градусов мороза. Ветер в этот период разгонится до 9-14 метров в секунду, что при высокой влажности - до 80% - будет ощущаться ну совсем уж неприятно. Впрочем, такая картина наблюдается в Хабаровске из года в год, поэтому укутывайте щеки и нос в шарф, а дома используйте согревающие питательные кремы для лица.

ТРЕТЬЯ ДЕКАДА

Куда лучше праздничное настроение создают шапки снега на деревьях, нежели пустые серые улицы, по которым ветер гоняет только пыль Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

По долгосрочному прогнозу синоптиков (весьма, впрочем, условному) именно на третью декаду приходится наибольшее количество дней с осадками и пасмурным небом. Любители классического Нового года, впрочем, будут рады - куда лучше праздничное настроение создают шапки снега на деревьях, нежели пустые серые улицы, по которым ветер гоняет только пыль. Днем воздух охладится до -15-17 градусов Цельсия, ночью дойдет до -20. Словом, мы вступим в самый неприятный и холодный период зимы, который продлится чуть ли не до середины марта - с колючими ветрами, которые разовьют скорость до 15 метров в секунду, высокой влажностью воздуха и попеременным снегом.

Готовьте инвентарь, запасайтесь теплыми шапками и шарфами и смело ныряйте в зимнюю круговерть! Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Но не стоит унывать! Зимние месяцы наверняка порадуют нас и мягкой погодой, когда так приятно взять лыжи или коньки и по свежему, хрустящему, искрящемуся снежку отправиться на каток или гору, да или просто в лесок - погулять и подышать чистым воздухом. Поэтому готовьте инвентарь, запасайтесь теплыми шапками и шарфами и смело ныряйте в зимнюю круговерть!