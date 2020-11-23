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Погода на месяц в Хабаровске: в декабре 2020 будет пасмурно

Какая погода в Хабаровске в декабре 2020 нас ожидает - читайте в материале «КП»
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Погода на месяц в Хабаровске: в декабре 2020 будет пасмурно

Погода на месяц в Хабаровске: в декабре 2020 будет пасмурно

Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Погода в Хабаровске в декабре 2020 не слишком-то побалует нас солнцем, зато Новый год будет, как и положено, со снегом. Из 31 календарного дня примерно 16-17 ожидаются с переменной облачностью, 7-8 дней будет идти снежок, вот и посчитайте, сколько погожих солнечных деньков нам с вами останется - выходит совсем негусто. Что ж - зима на то и зима! Солнца становится меньше, осадков больше - приходится с эти мириться, кутаться в плед и ждать весны.

ПЕРВАЯ ДЕКАДА

«Тепло» задержится в Хабаровске недолго - уже к концу первой декады столбик термометра предательски сползет вниз на несколько делений

«Тепло» задержится в Хабаровске недолго - уже к концу первой декады столбик термометра предательски сползет вниз на несколько делений

Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Погода в Хабаровске в декабре 2020 в первой декаде начнется с переменной облачности и малой вероятности осадков. Солнце в этот период будет частым гостем, дневные температуры воздуха останутся приемлемыми - от минус шести до минус восьми градусов днем до - 13-15 ночью. Ветер будет дуть со скоростью от 7 до 12 метров в секунду в западном направлении. Однако «тепло» задержится в Хабаровске недолго - уже к концу декады столбик термометра предательски сползет вниз на несколько делений, и начнется всамделишная зимняя стужа.

ВТОРАЯ ДЕКАДА

Во второй декаде вероятность кратковременных осадков повысится - на несколько дней Хабаровск может накрыть снег

Во второй декаде вероятность кратковременных осадков повысится - на несколько дней Хабаровск может накрыть снег

Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Во второй декаде вероятность кратковременных осадков повысится - на несколько дней Хабаровск может накрыть снег, однако и солнце порадует своим присутствием на небосклоне. Дневные температуры воздуха упадут до -13-17 градусов, ночью ожидается -17-19 градусов мороза. Ветер в этот период разгонится до 9-14 метров в секунду, что при высокой влажности - до 80% - будет ощущаться ну совсем уж неприятно. Впрочем, такая картина наблюдается в Хабаровске из года в год, поэтому укутывайте щеки и нос в шарф, а дома используйте согревающие питательные кремы для лица.

ТРЕТЬЯ ДЕКАДА

Куда лучше праздничное настроение создают шапки снега на деревьях, нежели пустые серые улицы, по которым ветер гоняет только пыль

Куда лучше праздничное настроение создают шапки снега на деревьях, нежели пустые серые улицы, по которым ветер гоняет только пыль

Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

По долгосрочному прогнозу синоптиков (весьма, впрочем, условному) именно на третью декаду приходится наибольшее количество дней с осадками и пасмурным небом. Любители классического Нового года, впрочем, будут рады - куда лучше праздничное настроение создают шапки снега на деревьях, нежели пустые серые улицы, по которым ветер гоняет только пыль. Днем воздух охладится до -15-17 градусов Цельсия, ночью дойдет до -20. Словом, мы вступим в самый неприятный и холодный период зимы, который продлится чуть ли не до середины марта - с колючими ветрами, которые разовьют скорость до 15 метров в секунду, высокой влажностью воздуха и попеременным снегом.

Готовьте инвентарь, запасайтесь теплыми шапками и шарфами и смело ныряйте в зимнюю круговерть!

Готовьте инвентарь, запасайтесь теплыми шапками и шарфами и смело ныряйте в зимнюю круговерть!

Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Но не стоит унывать! Зимние месяцы наверняка порадуют нас и мягкой погодой, когда так приятно взять лыжи или коньки и по свежему, хрустящему, искрящемуся снежку отправиться на каток или гору, да или просто в лесок - погулять и подышать чистым воздухом. Поэтому готовьте инвентарь, запасайтесь теплыми шапками и шарфами и смело ныряйте в зимнюю круговерть!

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