Погода 31 декабря 2020 в Хабаровске - будет ли снег? Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Погода 31 декабря 2020 в Хабаровске начинает интересовать горожан все сильнее - ведь сегодня на календаре уже первое декабря, а это значит, что до всеми любимого народного праздника осталось всего 30 дней. Помешает ли в новогоднюю ночь снегопад запускать в небо ракеты фейерверков? Или, может, будет настолько холодно, что находиться на улице долго будет некомфортно? Попробуем предсказать!

Летящие по ветру белые хлопья - это ужасно романтично и «киношно», но на самом деле для празднования такая погода не слишком удобна Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Долгосрочные прогнозы - вещь весьма ненадежная, но мы с вами, уважаемые читатели, располагаем статистикой погоды в новогодние ночи за последние пять лет, которая и позволит сделать вполне обоснованные предположения о метеообстановке в этом году.

Итак, в пятилетний период с 2015 года по 2020 в новогоднюю ночь в Хабаровске было преимущественно ясно и морозно. Снег в ночь с 31 декабря на 1 января шел только единожды - в 2017-2018 годах. Разумеется, летящие по ветру белые хлопья - это ужасно романтично и «киношно», но на самом деле для празднования такая погода не слишком удобна. Фейерверки не запустишь, на площади Ленина или в парке Динамо долго не погуляешь, работа катков, открытых в новогоднюю ночь, будет парализована. Остается только порадоваться, что погода 31 декабря 2020 в Хабаровске из статистики не выпадет - снега, скорее всего, не будет.

Так какая погода в новогоднюю ночь 2021 в Хабаровске нас ожидает?

Осадков 31 числа не ожидается, однако в середине дня 1 января возможен небольшой снег Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Днем 31 декабря столбик термометра будет находиться на отметке -12-14 градусов по Цельсию. Согласны - не слишком-то тепло, но и не очень холодно для конца первого зимнего месяца. Ночью температура опустится, но незначительно - от -16 до -19 градусов. Осадков, как мы уже говорили выше, не ожидается, однако в середине дня 1 января возможен небольшой снег. Ветер в новогоднюю ночь будет дуть слабо - его скорость составит всего 5-7 метров в секунду, что можно перенести вполне комфортно, если вы собираетесь встречать праздник где-нибудь на воздухе. Кстати, 1 января 2021 года будет чуть теплее - перед снежком часто возникает парниковый эффект, когда ветер стихает, небо заволакивает тучами, а температура немного поднимается. В этот день синоптики предсказывают дневные температуры до минус двенадцати, ночные до минус 17 градусов.

Что ж, будем надеяться, карты прогнозов нас не подведут, и погода 31 декабря 2020 в Хабаровске будет именно такой. «КП»-Хабаровск» обязательно актуализирует информацию по метеообстановке ближе к заветной дате, а посмотреть, какой будет погода на весь декабрь, вы можете в нашем предыдущем материале.