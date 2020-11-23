Дело Сергея Фургала: последние новости на 23 ноября 2020 года

У Сергея Фургала нашли заболевание легких, а суд отклонил очередную жалобу защиты. Фото: сайт ЛДПР

«Комсомолка» продолжает освещать дело экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала. Напомним, что бывшему губернатору вменяют организацию убийств и покушение на убийство предпринимателей. На сегодняшний день известно, что у Сергея Фургала нашли заболевание легких, а суд отклонил очередную жалобу защиты.

СДЕЛАЛИ КТ, НАШЛИ ЗАБОЛЕВАНИЕ

Арестованному экс-губернатору Хабаровского края сделали компьютерную томографию легких. Напомним, что Сергей Фургал вел переговоры об исследовании с мэрией Москвы. Следователь разрешил бывшему главе региона пройти КТ и дал разрешение на вывоз арестанта.

Исследование показало патологические изменения в одном из легких. Врачи, по словам членов Общественной наблюдательной комиссии, не могут назвать причину процесса. Точный диагноз не сообщается.

ЖАЛОБА ОТКЛОНЕНА

Тем временем суд в Москве отклонил жалобу защиты Сергея Фургала на отмену постановления следователя о прекращении уголовного преследования по делу об организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Напомним, что между ними шел затяжной спор из-за имущества. Расстрелянного предпринимателя нашли в октябре 2004 года на улице Серышева в Хабаровске.

Сергей Фургал тогда стал подозреваемым по уголовному делу, но следователь прокуратуры его причастности к убийству предпринимателя не доказал и выпустил соответствующее постановление. Через некоторое время дело закрыли. В этом году следователь СКР обратился в суд за разрешением отменить постановление хабаровской прокуратуры, получил его и уже своим постановлением «нейтрализовал» принятое 16 лет назад решение.

Бывшего губернатора задержали в июле. По версии следствия, экс-глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. СК РФ считает, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.