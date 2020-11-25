Следствие просит продлить арест экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу

Сергея Фурагла обвиняют в организации убийств и покушении на убийство Фото: Иван МАКЕЕВ

Следственный комитет просит суд продлить срок содержания под стражей бывшему губернатору Хабаровского края. Напомним, что Сергея Фургала обвиняют в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей в 2004-2005 годах.

- В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Сергея Фургала. Следствие ходатайствует о продлении избранной меры пресечения до 9 марта 2021 года, - сообщили в Басманном суде.

Заседание назначено на 25 ноября в 19:00 часов (12:00 часов мск).

Бывшего губернатора задержали в июле. По версии следствия, экс-глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. СК РФ считает, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

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