Я тебя и убью: застреливший маленького сына многодетный отец получил 14 лет колонии строгого режима в Хабаровске

Выпивший и в состоянии наркотического опьянения многодетный отец потребовал старшего 12-летнего сына вынести мусор Фото: Александр ГЛУЗ

В Хабаровске Семен К. (имя изменено - прим. ред.) выслушал приговор за убийство собственного сына. Напомним, что страшная трагедия произошла 21 декабря 2019 года. 32-летний мужчина отмечал рождение дочери.

ИСТЕК КРОВЬЮ НА РУКАХ

ЧП случилось в селе Гаровка в одном из домов офицерского состава. Накануне ночью отец двоих сыновей стал папой в третий раз - жена родила ему дочку. Семен отмечал радостное событие со спиртным и наркотиками, дома находились старшие дети.

Выпивший и в состоянии наркотического опьянения многодетный отец потребовал старшего 12-летнего сына вынести мусор. Мальчик отказался, Семен взбесился. Мужчина достал охотничье ружье и направил на ребенка - решил припугнуть. Однако раздался выстрел и дробь попала сыну в живот.

Семен схватил ребенка, завернул в одеяло и прыгнул в машину. По пути авто заглохло, мужчина с истекающим кровью сыном на руках пересел в такси. Когда хабаровчанин добрался до больницы, было уже поздно - мальчик умер через час после ранения.

ВИНУ НЕ ПРИЗНАЕМ

Уголовное дело было возбуждено по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ», «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства, в особо крупном размере» и «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, малолетнему, заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии».

Известно, что семья благополучная, в поле зрения правоохранителей и органов опеки раньше не попадала. Однако во время следствия у мужчины нашли незаконно купленный порох и наркотики в особо крупном размере. Разрешения на ружье у хабаровчанина не было.

Семен вину в убийстве сына не признал, заявил, что это был несчастный случай. Мол, мальчик случайно сам в себя выстрелил. Аналогичного мнения придерживается жена хабаровчанина. Мужчина также отрицает покупку и хранение наркотиков.

- Приговором суда по совокупности преступлений виновному лицу назначено наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штрафом в размере 30 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Приговор в законную силу не вступил.