«Будем встречать Новый год по-семейному»: Михаил Дегтярев назвал Хабаровский край большой семьей

Глава края лично проверил качество заливки главного катка региона Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край готовится к Новому году. Накануне Михаил Дегтярев уделили этому особое внимание. Глава региона назвал Хабаровский край большой семьей и заявил, готовятся к празднику не только Хабаровск, но и другие муниципалитеты.

Сегодня, глава региона побывал на стадионе имени Ленина. Напомним, именно там заливают так называемый «народный» каток. Это будет самая большая площадка на Дальнем Востоке, где все желающие в любое время смогут покататься на коньках.

С самого утра специальная машина выравнивает ледовое покрытие в прогулочной зоне хабаровского стадиона им. Ленина. Как это происходит, увидел и Михаил Дегтярев. На территории также появились новинки праздничного оформления.

- Нам надо, чтобы не только хабаровчане получили заряд энергии и хорошего настроения, а весь край. Обращаемся ко всем главам муниципалитетов, чтобы заливали больше катков. К главам Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре отдельно обратимся - надо, чтобы ни одна хоккейная коробка не осталась не залитой в этом году. Плюс горки, елки. Сейчас с учетом коронавируса не так много возможностей, чтобы отдохнуть, многие массовые мероприятия запрещены. Отдых на свежем воздухе – то немногое, что в этом году позволит создать праздничное настроение, - сообщил Михаил Дегтярев. – Будем встречать Новый год по-семейному, у нас весь Хабаровский край – это большая семья.

Отметим также, что врио губернатора края намерен лично проверить, как идет подготовка к Новому году. В ближайшее время он вернется к этому вопросу. Напомним также, что на «народном» катке отдых будут организовывать с учетом требований Роспотребнадзора. Посетителям напоминают, что необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, дезинфицировать руки.

Кстати, поступило предложение от Михаила Дегтярева – проработать с предпринимателями, занимающимися прокатом спортинвентаря, вопрос предоставления льгот многодетным семьям. Это необходимо сделать, так как родителям накладно приводить на каток сразу нескольких детей.

В планах властей организовать отдельные площадки для керлинга (для всех желающих попробовать себя в этом олимпийском виде спорта), мастер-классы по хоккею с мячом и с шайбой, фигурное катание. Для малышей сделают отдельную территорию, где можно попробовать встать на коньки.