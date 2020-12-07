«Шансов выжить у нее не было: самка амурского тигра погибла под колесами авто в Хабаровском крае

Водитель сам позвонил в полицию и рассказал о трагедии. Фото: центр «Амурский тигр»

На трассе в Нанайском районе водитель насмерть сбил амурского тигра. Авария случилась ночью, шофер, по предварительным данным, не успел среагировать на оказавшегося на дороге хищника. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится расследование.

Водитель ехал по трассе ранним утром, рассвет еще не наступил. Мужчина заехал на неосвещенный участок дороги и именно там сбил редкую кошку. Шофер сам позвонил в полицию и рассказал о трагедии.

На место приехали специалисты, труп зверя нашли на обочине в нескольких метрах от места столкновения с машиной. Внешний осмотр показал, что погибший хищник находился в хорошей физической форме, был упитанным.

- Безусловно, это большая трагедия, ведь погибло животное в полном расцвете сил, причем самка, что трагично вдвойне. В результате столкновения хищница получила серьезнейшие травмы - удар пришелся прямо в голову, и шансов выжить у нее не было. Мы надеемся на объективное расследование и со своей стороны окажем посильную помощь, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, - сказал Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр».

В настоящее время по факту ДТП ведется разбирательство, решается вопрос о направлении тела хищницы на экспертизу в Приморский край.