Хорошо, что в Хабаровском крае власть слышит людей – эксперт о решении проблемы с социальными транспортными картами Фото: Борис КОКУРИН

Социальные транспортные карты - больной для региона вопрос, который достаточно долго не мог решиться. Еще при прошлом региональном правительстве людям пообещали, что с 1 июня 2019 года в Хабаровске и Хабаровском районе, а с 1 октября в Комсомольске-на-Амуре и других муниципальных районах заработает новый электронный проездной документ для льготников.

Не вышло - все помнят, как до недавнего времени в автобусах краевого центра висели объявления: «Социальные карты не принимаются», не было решено множество вопросов, в том числе и с возмещением расходов транспортным предприятиям. Проблемы понемногу устраняли, но очень медленно. В итоге заложниками оказались люди - карты на руках, а платить по ним не получается, приходится ездить на свои кровные. Тогда какой смысл в таких льготах?

На днях вопрос наконец разрешился. Михаил Дегтярев подписал постановление, согласно которому льготникам расплачиваться в общественном транспорте можно не только СТК, но и картой «Мир», выпущенной любым банком. Поездки по карте «Мир» буду оплачиваться за свой счет, а затем деньги возместят в пределах лимита. Просто и эффективно - льготник теперь сам вправе решать, чем платить.

- Хорошо, что в Хабаровском крае власть слышит людей, - считает Юлий Коновалов, представитель общественности. - Этот вопрос давно требовал решения. Очень хорошо, что люди наконец смогут воспользоваться этой услугой, и появилась дополнительная возможность рассчитываться в тех же автобусах. Система стала проще и значит доступнее. Все, что делается для удобства людей, это хорошо, надеюсь, что власть займется и другими проблемами, которых в регионе пока хватает.

Напомним, что использовать карту «Мир» для оплаты проезда льготные категории граждан смогут с 1 февраля 2021 года. Отметим, что на сегодняшний день в крае для оплаты проезда используют СТК около 15,5 тысячи человек. Услуга действует на 137 маршрутах.