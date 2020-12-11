«СКА-Нефтяник» в Хабаровске обыграл казанский «Ак Барс-Динамо» со счетом 8:2 Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Этот матч должен был стать достаточно острым. Ильяс Хандаев – главный тренер хабаровских армейцев до начала нынешнего сезона возглавлял именно этот клуб суперлиги, так что в теории казанцы могли припомнить ему внезапный уход из клуба «бело-голубых» в стан «красно-черных»

Мало того вслед за наставником из Динамо ушли полузащитники Михаил Тюко, Евгений Корев и защитник Максим Рязанцев, кстати все они воспитанники хабаровского хоккея с мячом и в свое время уже играли в «СКА-Нефтянике».

И еще - накануне казанская команда крупно проиграла в Иркутске «Байкал-Энергии», так что наверняка могла рассчитывать побороться за очки в Хабаровске, а заодно реабилитироваться перед болельщиками. Но, не сложилось.

Поначалу команды не сильно рвались вперед - проводили разведку, прощупывали соперника. На 10 минуте Томас Мяяття прорвался сквозь оборону казанцев и нашел передачей Павла Рязанцева, который и забил первый гол в этой игре.

Второй мяч в ворота Александра Темникова забросил Артем Бондаренко на 16 минуте поединка, передачу ему отдал забивший пять минут назад Рязанцев. Гости пытались контратаковать, но опасных моментов создали на удивление мало.

Третий безответный гол хабаровчане забили что называется «в раздевалку». На 45 минуте игры с углового удара отличился Юрий Шардаков. Стоит отметить, что это был восьмой угловой армейцев в этом матче, предыдущие семь не увенчались успехом.

3:0 хабаровчане ведут в счете, а казанская команда если и предпринимает какие-то попытки атаковать, то крайне неэффективные. Остается надеяться, что во-втором тайме все изменится. Хоккеисты, получив указания тренера сумеют взломать оборону «красно-черных» и вернуться в игру.

Первый свой гол казанский «Ак Барс - Динамо» забил с пенальти. Юрий Бондаренко в штрафной упал, но продолжил игру сорвав перспективную атаку гостей, судья с чистой совестью назначает 12-метровый который на 48 минуте реализует Сергей Ган.

Второй штрафной в ворота хабаровчан был назначен при счете 7:1 на 77 минуте матча, и вот тут было не совсем понятно, за что наказали защитников «красно-черных». Капитан армейцев попытался поспорить с арбитром, но тот остался непреклонен, и Сергей Ган записывает на свой счет второй гол с 12 метров. Все, больше мячей казанцы в этом матче не забили.

Финальную точку в этой встрече поставил опять же Павел Рязанцев, забросив свой третий мяч в игре - 8:2 и армейцы побеждают на своем поле в последнем матче короткой домашней серии. Во втором тайме так же забили: Василий Грановский, Юрий Шардаков и Туомас Мяяття.

- В первом тайме мы не так активно двигались и в большей степени атаковали через край, тем самым давали обороне соперников читать наши комбинации, - отметил Василий Грановский, капитан команды «СКА-Нефтяник». – В перерыве мы поговорили, во втором тайме установку тренера выполнили и результат налицо. У нас есть свои задачи, к которым мы идем, налаживаем свою систему игровую, так что все нормально.

Уже 15 декабря хабаровчане проведут очередную встречу регулярного чемпионата в Первоуральске с местным «Трубником».

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