Официально: новым главным тренером хабаровского «СКА-Нефтяника» станет Ильяс Хандаев. Фото ХК «Динамо-Ак-Барс»

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

У древних китайцев было такое пожелание для недругов: «Чтоб ты жил в эпоху перемен». В Китае в хоккей с мячом, конечно, тоже играют, даже есть своя национальная сборная, но сомневаюсь, чтобы кто-то из них мог до такой степени позавидовать «СКА-Нефтянику», чтобы «активировать» древнее проклятие.

Тем не менее у хабаровской команды весь этот год проходит под знаком перемен, или если сказать проще - кувырком. Из команды ушли когда-то ведущие игроки: Эрик Петтерссон, Максим Ишкельдин и Алан Джусоев, затем руководство клуба не продлило контракт с известным Михаилом Юрьевым, три (теперь уже четыре) раза приводившим армейцев к чемпионству, и пригласило на его должность Михаила Свешникова.

Затем полностью сменилось руководство клуба - его возглавил Семен Экшенгер, которому врио губернатора Михаил Дегтярев вверил развитие вообще всего русского хоккея в регионе. Сразу после этого, сославшись на семейные обстоятельства, не проработав и месяца, «СКА-Нефтяник» покинули Михаил Свешников и его старший тренер Тони Линдквист.

Накануне матчей на Кубок России, которые должны начаться уже 11 сентября в Иркутске, «красно-черные» остались без тренера. Время идет, болельщики нервничают, ситуация накаляется. Как обстоят дела в команде, и кто будет новым главным, мы решили спросить у нового директора - Семена Экшенгера, который уже вступил в должность.

НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ

- Главным тренером «СКА-Нефтяника» станет Ильяс Игоревич Хандаев, - рассказал Семен Экшенгер, директор клуба. - Переговоры длились неделю. Состыковывались все нюансы, обговаривались все необходимые вещи - нужно же было с клубом договариваться, в котором он работал главным тренером. Договорились. Кандидатура была рекомендована федерацией. Сложность была в том, что сейчас специалисты такого уровня все законтрактованы. Найти было сложно.

- Как сейчас обстановка в команде, в клубе?

- Ребята готовятся к выезду на Кубок России, на первый этап. Пока тренировочный процесс осуществляют тренеры фарм-клуба. В принципе, все в процессе у ребят то по одной, то по две тренировки в день. Все в порядке, выбывших нет, единственно - была небольшая операция у Дмитрия Старикова, пока он останется дома, поскольку врачи не рекомендуют активность после вмешательства. У него проблема с носом была. Все на самом деле в порядке, все прошло успешно, просто врачи перестраховываются. Так он готов и функционально, и физически, нужен просто небольшой перерыв. Все остальные, кто подписан - в строю. Все собираются, готовятся, вечером 7 сентября команда улетает в Иркутск. Там необходимо сдать анализы на коронавирус - их будем сдавать организованно, прямо там получим результаты и уже по итогу начнем восьмого, девятого и десятого числа тренировки на арене, а 11 сентября первая игра. Я сам планирую на нее выехать, поддержать команду.

- А когда Ильяс Хандаев присоединится к команде?

- Шестого числа он прибудет в Хабаровск. Проведет с командой тренировку, мы познакомим специалиста с командой, пообщаемся, и седьмого сентября они все вместе полетят в Иркутск.

- Еще появлялась информация, что Туомаса Мяяття ждут в шведском АИКе. Он остается с нами?

- Я с Туомасом встречался уже несколько раз. Он не владеет русским языком, и у него возникает много вопросов в связи с отъездом Михаила Свешникова, который с ним непосредственно общался, помогал и с преодолением языкового барьера и решением всех бытовых проблем. Мы обсудили с Туомасом все бытовые вопросы, его полностью удовлетворяет контракт. Вся амуниция и то, что требуется для тренировочного процесса, у него есть. Он обеспечен жильем, поэтому у него нет никаких сегодня к нам претензий, и судя по последнему нашему разговору, никакого желания уехать из Хабаровска он не высказывал. У него есть хороший заключенный контракт, он дорожит своей репутацией и намерен его исполнить до конца.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Ильяс Игоревич Хандаев родился 12 мая 1970 года в Алма-Ате в семье известного хоккеиста Игоря Хандаева, выступавшего за иркутский «Локомотив» и алма-атинское «Динамо». Его старший брат - семикратный чемпион СССР по хоккею на траве. Его дядя Борис Хандаев также играл в хоккей с мячом.

За время своей игровой карьеры Ильяс Хандаев защищал цвета СКА (Хабаровск), иркутского «Локомотива», архангельского «Водника» и московского «Динамо».

За это время он стал двукратным чемпионом мира, дважды серебряным призером чемпионата мира, 11-кратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка Европейских чемпионов, трехкратным обладателем Кубка мира. Трижды признавался лучшим вратарем России.

Тренерскую карьеру начал как наставник вратарей в московском «Динамо», затем там же стал спортивным директором и тренером команды. С 1 октября 2018 года занимал пост главного тренера казанского «Динамо».

Уже как тренер становился обладаем Кубка Мира, Кубка Эдсбюна, Суперкубка России. В составе тренерского штаба сборной России трижды становился чемпионом мира. В 2018 году в Хабаровске на чемпионате мира был главным тренером сборной Казахстана.

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