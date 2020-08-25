Михаил Свешников уходит из хабаровского «СКА-Нефтяника» Фото: Борис КОКУРИН

ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК

«Легенда возвращается» - такие заголовки появились в интернет-изданиях Швеции, посвященных бенди. Инсайдеры сообщают, что Михаил Свешников, только недавно возглавивший легендарный «СКА-Нефтяник», расторг контракт и возвращается в королевство. Верить не хотелось, но в хабаровском клубе эту информацию подтвердили.

- Михаил Свешников действительно уходит, - рассказал Андрей Черенцов, директор ХК «СКА-Нефтяник». - По семейным обстоятельствам он вынужден расторгнуть контракт с клубом. Что это за обстоятельства, он сильно не распространяется. Сегодня он дорабатывает последний день, с завтрашнего дня он уже в «СКА-Нефтянике» не работает. Я дорабатываю последнюю неделю, потом будет новая дирекция - кто будет новым главным тренером, сказать не могу, это уже новая дирекция будет решать. Скорее всего исполнять обязанности будет Тони Линдквист.

Скорее всего перестановки в дирекции и тренерском штабе «СКА-Нефтяника» связаны с недавним распоряжением Михаила Дегтярева, исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, который снял Семена Экшенгера с должности регионального министра спорта и перевел его на новое место работы - развивать русский хоккей в Хабаровском крае.

- Я знаю, что вы все взволновались, что уволился министр спорта Семен Экшенгер, - отметил Михаил Дегтярев у себя в инстаграме. - Объясняю. Семен не уволился, он переходит на новый проект. Мы будем объединять наш дорогой «СКА-Нефтяник», детско-юношескую школу и арену «Ерофей» в один блок и заниматься предметно развитием русского хоккея. Это наша гордость - «СКА-Нефтяник» и бенди, и у Семена обязательно все получится. Это его решение, и я его в этом устремлении поддержал.

Семен Экшенгер раньше уже занимался развитием хоккея с мячом в Хабаровске - с 2014 по 2015 год он возглавлял краевой центр развития хоккея с мячом. А в 2015 году был исполнительным директором чемпионата мира по этому виду спорта.

КТО СЛЕДУЮЩИЙ - ПОКА НЕЯСНО

Напомним, что Михаил Свешников - легендарный игрок в русский хоккей - вступил в должность главного тренера «СКА-Нефтяника», сменив на этом посту не менее легендарного Михаила Юрьева, три раза (четвертый турнир из-за коронавируса команды-финалисты пока так и не доиграли) приводивший хабаровских армейцев к чемпионскому званию, и с которым руководство клуба предпочло не продлевать контракт.

Тони Линдквист и Туомас Мяяття прибыли в Хабаровск в начале августа Фото: Борис КОКУРИН

О том, что Свешников возглавит команду-чемпион, стало известно 1 апреля этого года. Правда, из-за пандемии коронавируса он прилетел в Хабаровск только в июле, отсидел несколько недель на карантине, успел съездить с командой на сборы в Железноводск и провести несколько тренировок на льду арены «Ерофей».

Тони Линдквист, который может пока заменить Михаила Свешникова, прибыл в расположение клуба 6 августа вместе с лучшим игроком Швеции сезона 2019-2020 годов Туомасом Мяяття. C 2008 по 2011 годы Линдквист возглавлял одну из сильнейших команд Швеции - «Сандвикен». Под его руководством САИК выиграл звание чемпиона страны (2011), становился вице-чемпионом (2008), трижды (2009, 2010, 2011) выигрывал Кубок Швеции.

Кроме того, у Тони есть опыт работы и с российскими командами. Так, в декабре 2006 он возглавлял казанскую «Ракету», добравшуюся до шестого места в чемпионате страны. А с московским «Динамо», которым в качестве главного тренера он руководил в 2011-2014 годах, Тони стал дважды чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок страны, Кубок России и Кубок Мира.

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